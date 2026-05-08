В Красноярске только треть проектов зданий и «времянок» получает согласование внешнего облика

Еженедельно управление архитектуры Красноярска проводит заседания комиссии по согласованию градостроительного облика для многоквартирных домов, социальных и коммерческих зданий, а также для оценки облика временных сооружений, далеко не все проекты получают одобрение.
Так, в апреле из 38 поступивших заявок эксперты согласовали облики 8 капитальных объектов, а 16 не рассмотрели из-за неполного комплекта документов.
Также комиссия оценила внешний облик 81 «времянок», но согласование получили только 29. Остальным выдали замечания. Основанием для отказа, например, стало использование профлиста для обшивки павильона (фото 4), вмятины, наружная прокладка проводов или баннерная ткань (фото 5).
«Это не только статистика апреля, а тенденция нескольких месяцев. Причины для отказа в согласовании — несоответствие градостроительной документации и местным нормативам. Но львиная доля заявок не рассматривается из-за неправильно оформленных документов и ошибок в проектной документации. Поэтому просим предпринимателей внимательно относиться к “бумажной” части согласования внешнего облика зданий», — рассказала главный архитектор города Юлия Соловарова.
