Участок под небоскрёб в Хабаровске отдадут под школу или детский сад

Корейский инвестор за десять лет так и не освоил участок.

Источник: Хабаровский край сегодня

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал поручение поменять назначение земли на перекрестке улиц Ленина и Калинина в Хабаровске, где когда-то корейский инвестор обещал возвести первый на Дальнем Востоке небоскреб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Проект жилого дома с бизнес-центром должны были реализовать 10 лет назад, но его так и не построили.

Небоскреб так и не появился в Хабаровске, а участок земли долгие годы остается заброшенным. Глава региона считает, что поскольку инвестор так и не осчастливил хабаровчан достопримечательностью, то стоит выкупить землю по рыночной стоимости и на этом месте построить социальный объект, возможно, школу. Их очень не хватает в центре города.

— Бизнес -центр нам уже не нужен, — сказал Дмитрий Демешин.

Губернатор обратил внимание и на бараки по улице Тургенева возле детской городской больницы, которые, по его мнению, надо расселять.

— Эту территорию следует облагородить. Опять же построить там детский сад или какой-то спортивный объект. То есть обязательно то, что будет служить всем горожанам.