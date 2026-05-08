"Сити21": более 60% россиян мечтает жить рядом с порядочными людьми

ВОЛГОГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Более 60% россиян признались, что хотели бы жить рядом с приличными, порядочными людьми без вредных привычек, следует из результатов опроса девелоперской компании «Сити21», с которыми ознакомился ТАСС.
Исследование проходило в сервисе опросов на платформе VK, в нем приняли участие более 1 тыс. жителей крупных городов по всей стране.
«Отвечая на вопрос, рядом с какими соседями они хотели бы жить, 62% опрошенных заявили, что в приоритете — приличные люди без вредных привычек, вне зависимости от их возраста и семейного положения. 14% участников высказались конкретнее — в пользу молодых пар и профессионалов, столько же участников опроса считают идеальными соседями пенсионеров. Каждый десятый хотел бы окружить себя семьями с детьми», — говорится в сообщении.
В рамках опроса эксперты выяснили, что около 47% респондентов, выбирая главные личностные качества соседей, отметили порядочность и чистоплотность. Еще столько же россиян ценят в первую очередь дружелюбие и отзывчивость, а 6% выделили главным аргументом общие интересы.
Узнали эксперты и мнение россиян о четвероногих соседях, к которым нейтрально относится почти половина опрошенных.
«43% опрошенных относятся к животным по соседству нейтрально — главное, чтобы те не мешали. Положительный настрой в отношении четвероногих выразил каждый третий. 14% опрошенных считают проживание питомцев рядом нежелательным, жалуясь на шум и запах. Еще 12% считают, что все зависит от породы и воспитания», — отмечается в сообщении.