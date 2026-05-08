Патрули в Финляндии будут охранять от вандалов памятники воинам СССР 9 мая

Финские активисты намерены организовать патрули возле захоронений советских солдат с целью недопущения провокаций со стороны сторонников Украины. Акция повторяется второй год подряд.

Источник: Аргументы и факты

Финские активисты намерены организовать дежурство возле памятников советским солдатам перед 9 мая, чтобы не допустить провокаций со стороны вандалов. Об этом aif.ru сообщил финский военкор Кости Хейсканен.

«Каждый год с мая 2022 года вандалы били, царапали и разрисовывали памятники советским воинам в Финляндии. Только в прошлом году благодаря патрулированию активистов обошлось без вандализма», — отметил Хейсканен.

Он добавил, что сторонники Украины вновь готовятся к провокациям, по этой причине активисты намерены организовать патруль.

«Финская полиция обязана охранять памятники, но в сложившейся ситуации, когда изо всех рупоров идет русофобная риторика, грабеж недвижимости россиян разрешен на государственном уровне, то чего от них можно ожидать… “- добавил журналист.

В 2024 году на кладбище в Малми-Кивикко в Хельсинки вандалы залили краской памятник советским воинам. После этого финские активисты приняли решение дежурить возле захоронений с целью недопущения провокаций.