Финские активисты намерены организовать дежурство возле памятников советским солдатам перед 9 мая, чтобы не допустить провокаций со стороны вандалов. Об этом aif.ru сообщил финский военкор Кости Хейсканен.
«Каждый год с мая 2022 года вандалы били, царапали и разрисовывали памятники советским воинам в Финляндии. Только в прошлом году благодаря патрулированию активистов обошлось без вандализма», — отметил Хейсканен.
Он добавил, что сторонники Украины вновь готовятся к провокациям, по этой причине активисты намерены организовать патруль.
«Финская полиция обязана охранять памятники, но в сложившейся ситуации, когда изо всех рупоров идет русофобная риторика, грабеж недвижимости россиян разрешен на государственном уровне, то чего от них можно ожидать… “- добавил журналист.
В 2024 году на кладбище в Малми-Кивикко в Хельсинки вандалы залили краской памятник советским воинам. После этого финские активисты приняли решение дежурить возле захоронений с целью недопущения провокаций.