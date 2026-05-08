В Чили ко Дню Победы поставили спектакль по повести Владимира Богомолова "Иван"

Премьера постановки прошла в Муниципальном театре Ла-Флорида в чилийской столице.

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая. /ТАСС/. Чилийские актеры поставили спектакль по мотивам повести Владимира Богомолова «Иван» и приурочили его премьеру к Дню Победы. Об этом сообщила ТАСС руководитель Русского дома в Чили Нина Миловидова.

Премьера спектакля прошла в Муниципальном театре Ла-Флорида в чилийской столице. «Премьера спектакля “Иван. Детство” стала одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы в Чили. Зал на 600 мест был заполнен почти полностью, несмотря на то, что сегодня будний день. Люди приезжали со всего Сантьяго», — сказала она. В дальнейшем постановку планируется показать и на других площадках Сантьяго, а также в городах юга страны.

Спектакль поставила труппа под названием Granitova, названная в честь российского театрального режиссера и преподавателя Екатерины Гранитовой-Лавровской. Впервые актеры объединились в 2025 году, когда под руководством педагогов ГИТИСа, прибывших в Сантьяго, поставили спектакль «Каменный гость» по произведениям Александра Пушкина и Тирсо де Молины. В этом году они показали постановку на фестивале в Москве.

Спектакль «Иван. Детство» актеры подготовили также вместе с преподавателями ГИТИСа во время пребывания в России. «Это был ценный опыт. Нам очень понравилась эта история. Она немного далека от чилийской реальности, но мы погрузились в изучение темы, и, как нам кажется, смогли лучше ее понять, а также осознать, какое значение она имеет в России», — сказала ТАСС Исидора Торо, участвовавшая в постановке.

Глава Русского дома отметила, что эта премьера подтверждает, что между театральным факультетом Чили и ГИТИСом сложилось плодотворное сотрудничество. «Проректор Марина Кирюшкина приезжала сюда и привозила лучших педагогов, с которыми здесь была организована школа ГИТИСа. Мы несколько раз проводили для ГИТИСа отбор студентов, которые сейчас там успешно учатся», — добавила она.