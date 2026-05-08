Шеф-повара из Омска нашли в джунглях Камбоджи в истощённом состоянии

В джунглях Камбоджи был найден 38-летний шеф-повар из Омска, Алексей Коротеев, находящийся в анорексичном состоянии. Мужчина, который долгое время вёл блог о путешествиях и кулинарии, просил местных жителей о помощи, после чего они вызвали полицию.
Алексей родился в Барнауле и долго жил в Омске, где работал шеф-поваром и был членом Национальной гильдии шеф-поваров Омска. В соцсетях он часто делился фотографиями своих блюд, в том числе деликатесов из морепродуктов и русской кухни.
Однако несколько месяцев назад в жизни Алексея произошли перемены. Он отправился в Камбоджу, где, путешествуя на байке, проехал побережье от Вьетнама до Таиланда. В начале марта он прекратил вести свой блог. Последний пост был о его ночлеге — небольшом гамаке, который, как выяснилось, стал его временным домом. Именно в этом гамаке и был найден шеф-повар.
Как долго он находился в одиночестве и без пищи, неизвестно. Как сообщает КП, при госпитализации Алексей был в анорексичном состоянии. О его текущем состоянии здоровья пока не сообщается, однако известно, что он уже смог зайти в свои соцсети.