«Ты великолепна»: Елена Товстик обнародовала любовные письма экс-мужа

Елена Товстик обнародовала любовные письма экс-супруга Романа. Архивные признания в любви от бизнесмена она сопроводила философским постом в соцсети.
Бывшая жена миллиардера написала, что ее миссия — это не только рождение шестерых детей, но и «помогать миру, показать настоящую историю силы правды, излучая свет, справедливость, искренность, поднимать на ноги женщин, матерей, что проходили такие же истории».
«Уже три часа ночи, а я все никак не могу уснуть. Думаю о тебе. Передо мной лежат твои фото. Ты великолепна», — писал когда‑то предприниматель Елене Товстик.
Она подытожила размышления словами о том, что за ложью скрываются только слабые люди.
— Сила в правде и настоящих ценностях жизни! А самое тяжелое — это не принять решение, а жить с этим решением, с уничтожением семьи, — заявила экс-жена бизнесмена.
В конце апреля Роман Товстик собирался со своими детьми Анной и Артемом полететь на Кипр, но мальчика развернули в аэропорту. Как сообщил адвокат предпринимателя Филипп Рябченко, Елена Товстик запретила сыну вылетать за границу.