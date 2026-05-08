Голливудский актёр заплатит налоги дважды: дело во втором паспорте

Актёр Джон Малкович может столкнуться с двойным налогообложением. Это связано в тем, что звезда Голливуда недавно получил гражданство Хорватии.
Ситуацию исследует РИА Новости. Сообщается, что как гражданина Хорватии его могут обязать выплатить налог в размере до 33 процентов от дохода, а как гражданина США — более половины. В то же время США и Хорватия готовятся ратифицировать налоговое соглашение, после этого проблема с двойным налогообложением для артиста может быть решена.
Напомним, голливудский актер Джон Малкович теперь официально является гражданином Хорватии. Звезда фильма «Опасные связи» получил хорватский паспорт. По отцу бабушка и дедушка Малковича были хорватскими иммигрантами из Озаля. Актер также имеет английские, шотландские, сербские, французские и немецкие корни.
Ранее Малкович подтвердил, что в Голливуде существуют шаблоны, по которым снимают русских.