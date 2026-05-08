Диетолог Поляков предупредил об опасности хлопьев с молоком на завтрак

Овсяные хлопья, шоколадные кольца и шарики любят на завтрак многие взрослые и дети. В беседе с aif.ru диетолог, эндокринолог Антон Поляков объяснил, почему от этой сладости нужно отказаться.
«Шоколадные кольца, шарики, овсяные хлопья и прочие изделия, которые заливаются молоком, относятся категории сладкого, десертов. В целом, они не полезны никому, а регулярное систематическое потребление таких продуктов, скорее всего, приведет к набору веса, ожирению и сахарному диабету. Я бы не рекомендовал такой продукт», — объяснил эксперт.
Диетолог подчеркнул, что полезным завтраком станет цельнозерновая каша на воде.
«Молоко на 80%, состоит из сахара, от него также необходимо отказаться. Вместо сладкой “мусорной” еды в виде готовых завтраков полезно употребить цельнозерновые каши на воде или другие здоровые продукты», — добавил он.
