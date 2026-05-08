Новосибирец погасил долг по алиментам в день возбуждения уголовного дела

В Новосибирске 32-летний отец двоих дочерей полностью погасил задолженность по алиментам после того, как в отношении него начали досудебное расследование по уголовной статье. Об этом сообщили в пресс-службе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Мужчина воспитывает несовершеннолетних детей от разных браков, но долгое время не платил на них деньги. Официально он нигде не работал, и имущества для ареста у него не было. Приставы уже привлекали его к административной ответственности — суд назначил ему 40 часов обязательных работ, которые он отработал в похоронной организации.
Однако после отбытого наказания платить алименты мужчина все равно не начал. Тогда против него завели досудебное расследование. В тот же день должник пришел к судебному приставу и положил на депозит службы 918 тысяч рублей, полностью закрыв долг перед детьми. Он также принес справку о новом официальном месте работы.
Деньги перечислили детям, после чего уголовное преследование отца прекратили. Теперь его зарплату будут удерживать на текущие алименты, пока дочери не станут совершеннолетними.