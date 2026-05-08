Суд привлек к ответственности пиццерию «Панчо&Пицца» из Назарово

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Назарово суд обязал владельца кондитерской-пиццерии «Панчо&Пицца» соблюдать ветеринарные требования при работе с продуктами. Иск в суд подал Россельхознадзор после того, как предприниматель несколько раз проигнорировала предупреждения ведомства.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в 2025 и 2026 годах предпринимателю неоднократно указывали на нарушения: продукты для приготовления блюд поступали без необходимых ветеринарных документов. По данным Россельхознадзора, использование такой продукции могло представлять риск для безопасности и качества готовой еды.

Поскольку нарушения долго не устранялись, ведомство обратилось в суд. Суд поддержал требования Россельхознадзора и запретил деятельность предприятия без соблюдения ветеринарного законодательства.