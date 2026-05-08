Кладбище в Хабаровском крае закрыли до конца октября из-за медведя

На территории кладбища рабочего поселка Солнечный обнаружили медведя. Хищник вышел к могилам, и власти муниципалитета отреагировали мгновенно. Глава Солнечного района Сергей Семенов сообщил, что на место незамедлительно выехали специалисты, а само кладбище временно закрыто для свободного посещения — ограничение введено вплоть до 31 октября 2026 года.
Решение оформлено приказом Территориального управления «Солнечный», и оно не предполагает компромиссов. На кладбище теперь разрешены только организованные похоронные процессии. Любые другие визиты — поминальные, по уходу за могилами, просто навестить близких — временно запрещены. Мера вынужденная, но, как подчеркивают в администрации, продиктованная исключительно заботой о безопасности людей.
«Настоятельно прошу и рекомендую строго соблюдать установленный запрет, а также быть предельно внимательными в лесопарковой зоне и на окраинах населенного пункта», — обратился к жителям Сергей Семенов.
При встрече с диким животным необходимо немедленно звонить по телефону 112.