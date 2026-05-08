«От 40 учеников осталось 12»: удивительная история женщины, пережившей ВОВ в Омской области

Приехала сдавать экзамены: сочинение, литература с русским, физика, биология, математика письменно и математика устно. И везде, как билет возьму, сразу отвечаю, вопросов дополнительных не задавали. И вдруг на математике устной, где пять человек в комиссии сидели, декан Леонид Савельевич Чернухин задаёт мне вопрос. А я очень хорошо понимала, что говорит человек по губам. Он спрашивает: «Вы слышали вопрос?». Отвечаю ему, что я глухая. Он сказал мне выйти за дверь. Подумала тогда, что мне делать? Я всё равно буду учиться. Конкурс небольшой — всего три человека на место. И тут он говорит: «Рузанова, заходите». Я прохожу, а он мне: «Вы все предметы сдали на отлично. Вот только кто вам справку о здоровье написал?». Честно ему ответила, что сама это сделала. Спросил он у меня тогда, как же я лекции буду писать. Сказала, что у других перепишу. Меня приняли. Спросили, есть ли паспорт, а я ведь колхозница, не было. Но не беда — приехала в институт и получила все документы в деканате.