В Омске задерживается вылет и прилёт утренних самолётов

Утром 8 мая в омском аэропорту задержали несколько рейсов, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.
Вылет в столицу (Шереметьево) задержали более чем на два часа — борт отправился в 07:17 вместо 05:10. Другой рейс в столицу вылетел в 07:11 при плановых 05:50. Самолёт в Санкт-Петербург задержался на 42 минуты, ещё один борт в столицу — на 19 минут. Рейс в Казань перенесли с 07:10 на 16:20, в Сочи — с 08:40 на 10:30. Также задержан прилетающий борт из Казани.
