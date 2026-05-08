В Омске валидаторы в автобусах сэкономили 38 млн рублей

Омские автобусы активно оборудуют валидаторами. Как стало известно порталу Om1.ru, на конец прошлого года в городе насчитывалось таких 346 автобусов. Внедрение бескондукторной системы оплаты позволило сократить потребность в, собственно, кондукторах на 112 человек и сэкономить больше 38 миллионов рублей.