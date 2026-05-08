В Омске валидаторы в автобусах сэкономили 38 млн рублей

Омские автобусы активно оборудуют валидаторами. Как стало известно порталу Om1.ru, на конец прошлого года в городе насчитывалось таких 346 автобусов. Внедрение бескондукторной системы оплаты позволило сократить потребность в, собственно, кондукторах на 112 человек и сэкономить больше 38 миллионов рублей.
В нынешнем году эта работа продолжится, валидаторы установят ещё в 37 автобусах. В результате, как предполагает мэрия, к концу 2026-го на Пассажирском предприятии номер 8 останется всего 141 кондуктор.
Отметим, что сокращение количества вакансий вовсе не означает массовых увольнений. Ранее представители департамента транспорта неоднократно объясняли, что желающих работать кондукторами в городе практически нет, поэтому фактически валидаторы просто сокращают существующую нехватку персонала.