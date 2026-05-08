Омским студентам-целевикам оставят губернаторские премии за высокие баллы ЕГЭ

В Омской области собираются изменить условия выплаты губернаторских премий студентам с высокими баллами на ЕГЭ. Это следует из проекта соответствующего документа, по данным «СуперОмск».
По состоянию на 8 мая правила такие: поощрение могут получить выпускники, набравшие от 240 баллов за три экзамена или от 160 за два и поступившие в местный вуз. Предполагается, что власти добавят требование о заключении договора целевого обучения с последующим трудоустройством в Омской области. Так, премии останутся только для целевиков.
Официальной информации об этом пока не поступало. Суммы поощрений не меняются. Напомним, размеры выплат за три предмета варьируются от 30 тысяч до 120 тысяч рублей. Конкретная сумма зависит от полученных студентом баллов. За два предмета: 20 тысяч — 80 тысяч рублей.