В Хабаровске 9 мая прогремит полуденный выстрел в честь Дня Победы

Эта традиция стала частью культурной жизни краевого центра: полуденный выстрел проводят в честь знаменательных дат. Первым таким событием стала 167 я годовщина образования Хабаровска — тогда залп дал губернатор Дмитрий Демешин. Гильза от исторического выстрела передана на хранение в Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова, где она доступна для ознакомления посетителям.