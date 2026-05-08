В Хабаровске 9 мая прогремит полуденный выстрел в честь Дня Победы

9 мая в 12:00 возле арены «Ерофей» состоится полуденный выстрел в честь 81 й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие представители городской администрации, исполнительных органов края, Восточного военного округа, духовенства и общественности, сообщает комитет правительства Хабаровского края по защите граждан. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Эта традиция стала частью культурной жизни краевого центра: полуденный выстрел проводят в честь знаменательных дат. Первым таким событием стала 167 я годовщина образования Хабаровска — тогда залп дал губернатор Дмитрий Демешин. Гильза от исторического выстрела передана на хранение в Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова, где она доступна для ознакомления посетителям.
