В Хабаровске 9 мая прогремит полуденный выстрел в честь Дня Победы

9 мая в 12:00 возле арены «Ерофей» состоится полуденный выстрел в честь 81 й годовщины Победы.

Источник: Комсомольская правда

9 мая в 12:00 возле арены «Ерофей» состоится полуденный выстрел в честь 81 й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие представители городской администрации, исполнительных органов края, Восточного военного округа, духовенства и общественности, сообщает комитет правительства Хабаровского края по защите граждан. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Эта традиция стала частью культурной жизни краевого центра: полуденный выстрел проводят в честь знаменательных дат. Первым таким событием стала 167 я годовщина образования Хабаровска — тогда залп дал губернатор Дмитрий Демешин. Гильза от исторического выстрела передана на хранение в Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова, где она доступна для ознакомления посетителям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru