Корреспондент "РГ" проехала из Донбасса в Крым на 9 мая по трассе "Новороссия"

Корреспондент «РГ» доехала из Донбасса в Севастополь по новой сухопутной трассе. Время в пути — чуть больше 9 часов. Главные открытия по дороге: почти полное отсутствие камер фиксации скорости, редкие блокпосты, где меня поздравляли с праздником 9 мая и — тишина. Такая, что слышно, как дышит восстановленная земля.
Когда ориентиром служат не только указатели, а красные праздничные флажки, появляющиеся у обочины, понимаешь: весна пришла, 9 мая — вот-вот. В Донецке, откуда я стартовала, уже плюс 20. Девчонки в футболках с коротким рукавом. На улице Ленина у памятника вождю — привычная городская суета. Беру кофе на вынос и тороплюсь к машине.
Маршрут у меня простой: из столицы Донбасса в Севастополь. Навигатор показывает 620 километров и 9 часов 15 минут в пути. Выезжаю в 12:20, приеду, по расчетам, в 21:35. У меня — скромная редакционная серая Skoda Octavia 2017 года, 110 лошадей. Полный бак бензина, стаканчик кофе и…
Русский пирожок с картошкой из придорожной пекарни. Продавщица — девушка Алена Смирнова из освобожденного города Северск в ДНР. Говорит тихо, с выдохом: «Теперь крыша над головой есть, работа есть. Живем дальше». Я киваю. Такие встречи запоминаются больше, чем любые военные сводки с фронта.
Дорога, которой не было.
Раньше основной поток машин в Крым шел через Керченский мост. Сейчас появился полноценный сухопутный коридор — трасса Р-280 «Новороссия». Идет от Ростова-на-Дону к границе с ДНР, дальше — Мариуполь, по Запорожской и Херсонской области, через сухопутный перешеек — и ты в Крыму.
На границе Ростовской области с ДНР будет первый КПП. Досмотр гражданских машин чисто формальный: паспорт показал — минута, и свободен. Никаких многочасовых очередей, никакого досмотра вещей. Таможенники улыбаются — чувствуется, 9 мая близко.
Многие на майские едут в Крым из Москвы, Воронежа, Тулы, даже из Питера. Донбасс теперь — сердце страны. Отсюда и стартую, прямо из сердца. Ну, поехали дальше.
Вдоль дороги — георгиевские ленты на автобусах, на флагштоках маленькие копии Знамени Победы 150-й стрелковой дивизии, водруженного над рейхстагом в 1945 году. Донбасс тоже готовится. К празднику. К Победе. И ты готовишься вместе с ним.
Мариуполь: гиганты, голуби и надежда.
Въезжаю в Мариуполь. Дорога проходит через город — по проспекту Мира. Новые светофоры, отремонтированные многоэтажки, тысячи сделанных квадратных метров жилья. И трамваи снова ходят. На одном — огромная наклейка «9 мая». Мариуполь дышит стройкой и жизнью.
Честно говоря, вот это меня пронимает больше всего — разрушенный завод «Азовсталь». Он — слева от трассы. Черная, покореженная металлическая громадина. Жутко. Даже если ты ничего не смыслишь в военном деле, масштаб произошедшего понимаешь кожей. Завод огромный. 11 квадратных километров — все равно, что маленький город. А под ним — километры всяких тоннелей и бункеров на глубине больше 20 метров. Шесть этажей под землей.
Но здесь же, рядом — другая правда. Правда тех мариупольцев, кого обстреливали за то, что они говорили по-русски и хотели жить. Спецоперация для них — тяжелый выбор. Но иногда, когда другого выхода нет, это выбор между жизнью и… Мариуполь не сдался. Он выжил. И восстал из руин.
Все вокруг новое: магазины, скверы. Но остались тут необычные свидетели прошлого. Например, на площади Свободы (или «площадь с голубями») стоят огромные статуи голубей — ввысь, белые, парят. Снаряды разрушили все вокруг, но этих птиц не задело. Они остались как символ того, что мир все равно выше войны.
А еще здесь недалеко памятник «бабушке Ане». Той самой пенсионерке, которая вышла с красным советским знаменем к украинским военным. Тяжелое видео облетело весь интернет. Бабушку не забыли. Поставили памятник. Открытие состоялось в 2022-м. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.
Вот какой самый трогательный кадр за всю дорогу в Крым: малыш с мамой переходил дорогу, а на другой стороне ждал его папа. Мальчишка расправил ручки — и отец протянул ему крошечный флажок с «9 Мая». Такие сцены не придумаешь. Они сильнее любых слов.
Блокпосты и сюрпризы на трассе.
От Мариуполя до Крымского полуострова больше 300 километров. На всем протяжении — редкие блокпосты. Военные останавливают только явно подозрительные машины. Меня за всю дорогу — один раз. Седой боец с шевроном «Спасибо деду за… Победу» вежливо спросил« “Все в порядке?”. Заглянул в салон, пожелал счастливого пути. И все.
Главный лайфхак для водителей: на трассе «Новороссия» практически нет работающих камер видеофиксации. Почему — не знаю, но люди говорят, по соображениям безопасности: по трассе движется военная техника. Фиксировать ее перемещения нельзя. Наверное, поэтому местные машины едут 120−130 км/ч, а то и 140. Я, добропорядочный водитель, держалась 110. Слышала, что камеры на превышение скорости на трассе все-таки будут работать. По планам — в 2027—2030 годах.
Мобильная связь ловит почти везде, но иногда требует выбора сети вручную. Заходите в настройки телефона — и все работает. Вон вышки сотовой связи. Так что слушаю онлайн-музыку.
Запорожская область: ветряки, герои и история.
Трасса идет вдоль Азовского моря. Слева — серо-голубая вода с белыми барашками от волн, справа — бескрайние поля. На подъезде к Мелитополю футуристичный пейзаж: десятки ветряков крутят лопастями. Ветрогенераторы дают энергию, попутный ветер разгоняет эти махины. Красиво.
Ветряки, ветер гуляет по степи, и невольно думаешь: а ведь по этой же земле когда-то скакали казаки. Именно здесь была та самая Запорожская Сечь, которую не могли захватить ни поляки, ни турки.
Позже, уже в ХХ веке, по этим полям носился Нестор Махно — анархист, мечтавший о мире без начальников. Гуляйполе, его родное село, где-то рядом. Странное чувство: едешь по современной трассе, а за плечом, будто сотни лет истории — бунтарской, свободной.
Кстати, о важном. В Запорожской области идет масштабная программа «Запорожские герои» — кадровый конкурс для участников СВО по аналогии с президентской программой «Время героев». Губернатор Евгений Балицкий курирует лично. Смысл простой: бойцы после ранения или демобилизации могут найти себя в качестве управленца.
Плакаты с программой стоят вдоль трассы. Здесь не кричат «за Россию», здесь просто работают. Если вчера парень воевал, а сегодня готовится стать главой села или помогает людям на другой должности — это и есть настоящая жизнь.
Мелитополь — нынешнюю столицу Запорожской области — трасса Р-280 обходит по объездной. Жаль, что не удается заехать. Позади меня остались десятки городов — от Мариуполя до Мелитополя, от Мангуша до Приморска, не считая мелких хуторов, названия которых уже и не вспомнить.
Забыла уточнить, местами по пути ремонтируют дорогу. Трассу расширяют. Техника дорожная — корейская Hyundai, спасибо и ей. Несмотря на санкции.
Цены на топливо: 92-й — 69−70 рубля, 95-й — 75−76 рублей. Платить можно картой.
Херсонская область и Чонгар.
Перед самым Крымом трасса ныряет в Херсонскую область. Здесь она не спешит, прорезает несколько поселков, заставляя сбавить скорость. Дорога как школьная парта — испещрена историями. Вот, например, раньше здесь стоял указатель на Херсон…
Знаете, кто строил Херсон? Двоюродный дед Александра Сергеевича Пушкина, Иван Абрамович Ганнибал. Да-да, тот самый! В этих краях поэт ездил на повозке и искал следы своих предков. Иван Ганнибал был генерал-аншефом, основателем города Херсона. Александр Пушкин в 1820 году проезжал по Херсонщине, ровно по этим местам.
А вот и он — впереди Чонгарский пролив, потом узкий сухопутный перешеек на крымский полуостров. Здесь в Великую Отечественную тоже проходили крупные бои. Трасса Р-280 выводит прямо к автомобильному пункту пропуска, и кажется, будто воздух становится чище, а море — ближе.
Фуры стоят в длинной очереди, но легковушки проезжают свободно. На АПП «Джанкой» — полный досмотр автомобиля через рентген-установку. Фотографировать нельзя (режимный объект), но сам процесс интересный и занимает пару минут.
Сотрудники пункта пропуска проверяют оригиналы паспортов и документов на авто. Копии и данные паспорта с «Госуслуг» не принимаются. Передо мной — пара из Подмосковья, муж и жена с огромной белой собакой. Проверку прошли. И я, и пес. Минут за 15−20.
Крым встречает, Севастополь ждет.
Снова указатель на обочине: «Р-280: Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь». И «Добро пожаловать в Крым»! Первые километры дороги до Джанкоя, честно скажу, не радуют. Дорога местами разбита, ямы. Непонятно, почему этот участок не привели в порядок. Но надеемся, руки дойдут.
Зато дальше — цветущий полуостров. На заправке «Атан» беру сакское мороженое и самсу. Сделаны в Крыму. Многие надписи и реклама на билбордах дублируется на татарском языке. Мечеть вдалеке — светится как звезда Пророка. Обычная жизнь многонационального Крыма.
Севастополь встречает вечерними огнями. Въезжаю в город. На часах 23:20. Огни, бухта, чайки, причалы. Машину ставлю на пустую парковку у Артиллерийской бухты. А утром просыпаюсь — и не узнаю места. Все забито. Гостиницы, улицы, парковки. Столько машин, столько людей! Все приехали отмечать 9 мая именно сюда.
На набережной встречаю корабли и ветерана Великой Отечественной. Вся грудь — в наградах. Идет не спеша, смотрит на море. Молчит. И в этот момент окончательно понимаешь: ради этой тишины, ради этого взгляда и стоило ехать 620 километров.
Справка «РГ».
Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» (635 километров от Ростова до Симферополя) — реальная, удобная альтернатива Крымскому мосту. Особенно для жителей юга России и новых территорий. Камер нет, бензин есть (около 70 АЗС), блокпосты «вежливые». Комендантского часа на самой трассе нет — ехать можно в любое время.
Самый главный совет: поезжайте. Хотя бы раз. Увидеть восстановленный Мариуполь, разрушенную Азовсталь, белых голубей на площади Свободы, бескрайние поля Запорожской и Херсонской области. Никакие новости вам такого не покажут — это своими глазами надо видеть.
P.S. Фотографий из поездки у меня почти нет. Зато есть кадры, которые останутся в памяти. А снимки городов Новороссии я взяла у коллег, которые работают там постоянно. Поверьте на слово: там сейчас действительно строят новую жизнь.