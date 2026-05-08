Житель Семея превратил свой гараж в место преступления

Во время обыска в гараже одного из разрабатываемых фигурантов, 35-летнего местного жителя, изъяли особо крупную партию марихуаны общим весом 154 кг, упакованную в большие целлофановые пакеты для дальнейшего распространения на территории области Абай.
«В настоящее время в рамках досудебного производства по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса принимаются меры по установлению и задержанию всех причастных лиц к незаконному обороту наркотиков. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. МВД предупреждает: всяческие попытки наладить каналы поставки наркотиков будут пресекаться жестко и бескомпромиссно. Работа в данном направлении продолжается», — отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.
