В Новосибирской области три дня искали заблудившегося в лесу 77-летнего мужчину

В МЧС напомнили, что прогулка по лесу может стать опасной даже весной. В 2025 году спасатели помогли 30 людям, заблудившимся в лесах Новосибирской области, среди них был один ребёнок. С начала 2026 года уже зафиксировали два случая пропажи людей в лесных массивах.