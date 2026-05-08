В Новосибирской области три дня искали заблудившегося в лесу 77-летнего мужчину

В Новосибирской области спасатели и волонтёры три дня искали 77-летнего мужчину, который заблудился в лесу под Тогучином. История закончилась спасением: пожилого жителя нашли живым и передали врачам. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.
По данным ведомства, поиски завершились 29 апреля. Мужчину в последний раз видели примерно в 14 километрах к югу от Тогучина. После сообщения о пропаже в район выдвинулась поисковая группа, к работе также подключили кинологический расчёт.
«Когда ветер сменился, служебная собака взяла след и вывела спасателей к лесу. Там нашли мужчину. Он сидел неподвижно и не реагировал. Волонтёры эвакуировали его и передали бригаде скорой помощи», — рассказали в ведомстве.
В МЧС напомнили, что прогулка по лесу может стать опасной даже весной. В 2025 году спасатели помогли 30 людям, заблудившимся в лесах Новосибирской области, среди них был один ребёнок. С начала 2026 года уже зафиксировали два случая пропажи людей в лесных массивах.
Перед походом в лес спасатели советуют взять заряженный телефон, внешний аккумулятор, фонарик, воду и средства первой помощи. Если человек понял, что потерялся, нужно сразу звонить по номеру 112. Родственникам пропавших в МЧС рекомендуют не ждать и сразу обращаться в полицию, чтобы как можно быстрее организовать поиски.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области за апрель 2026 года волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» получили 101 заявку на поиск пропавших людей. По данным добровольцев, 78 человек удалось найти живыми. Ещё семеро пропавших погибли. В четырёх случаях людей нашли родственники без участия волонтёров.