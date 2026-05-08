В Красноярском крае введен особый противопожарный режим

Власти напомнили о крупных штрафах за разведение открытого огня.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае введен особый противопожарный режим. Полный запрет на использование открытого огня наступает с сегодняшнего дня, 8 мая. В зону запрета попадают:

— городские округи: Красноярск и Дивногорск, Железногорск и Зеленогорск, поселок Солнечный;

— муниципальные округи: Абанский, Ачинский, Балахтинско-Новоселовский, Бирилюсский, Емельяновский, Ермаковский, Идринско-Краснотуранский, Иланско-Нижнеингашский, Ирбейско-Саянский, Казачинско-Пировский, Канский, Каратузский, Козульский, Курагинский, Манско-Уярский, Минусинский, Назаровский, Рыбинский, Сосновоборский, Ужурский, Шарыповский и Шушенский.

Предупреждений делать не будут — нарушителям особого противопожарного режима сразу штрафы:

— для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;

— для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч;

— для юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч.