Маркировать торты, электронику и стройматериалы обязали бизнес в Новосибирске

Российское законодательство расширило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак». С 1 мая 2026 года новые требования коснулись сразу нескольких категорий продукции, с которыми ежедневно имеют дело как крупные сети, так и небольшие магазины.
В первую очередь под контроль попали отдельные виды стройматериалов, а именно цемент и сухие строительные смеси. Кроме того, производителям и продавцам теперь необходимо маркировать сложные кондитерские изделия в потребительской упаковке — торты, пирожные, рулеты и круассаны. Это дополнение к уже действовавшим с марта нормам, которые распространялись на печенье, вафли, мармелад, зефир и пастилу.
Маркировка теперь обязательна для смартфонов, ноутбуков, светотехники, розеток и даже печатных плат. Как подсчитали в Институте государственного и муниципального управления ВШЭ, на сегодняшний день доля нелегальной продукции в этом сегменте рынка достигает 20 процентов. Для добросовестных предпринимателей сложившаяся ситуация оборачивается колоссальными потерями — более 50 миллиардов рублей только за последние шесть лет.
Чтобы помочь новосибирскому бизнесу разобраться в новых требованиях и избежать штрафов, на базе центра «Мой бизнес» продолжает работу Центр помощи «Честный знак». Деятельность этой структуры организована в рамках задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». С февраля 2026 года, когда центр только начал свою работу, за бесплатной консультацией туда уже обратились более ста представителей малого и среднего предпринимательства.
«Система маркировки активно развивается и охватывает все новые сферы. Бизнесу непросто отслеживать эти изменения самостоятельно, поэтому предприниматели приходят к нам за практическими разъяснениями — чтобы работать по правилам, а не разбираться с нарушениями постфактум», — комментирует руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.
