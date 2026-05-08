Скоростные ограничения для электросамокатов установят в Амурске

Скоростное зонирование для электросамокатов появится в Амурске. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», вопрос регулирования использования средств индивидуальной мобильности на территории города обсудили в местной администрации во время рабочей встречи.
— Рабочую встречу глава города Руслан Колесников провел с участием представителей ГИБДД и индивидуального предпринимателя. Участники обсуждения отметили, что для профилактики происшествий и повышения культуры вождения электросамокатов с учащимися необходимо проводить разъяснительную работу, рассказывая о правилах использования средств индивидуальной мобильности. Также было решено скорректировать зоны парковки самокатов и ввести скоростное зонирование на территории города, — рассказали в администрации Амурска.
Таким образом на территории парка и набережной будет установлено скоростное ограничение — 6 км/ч.
Появится ограничение и на Комсомольском проспекте (от дома № 12 до кинотеатра «Молодость»), около здания ЗАГСа, детской поликлиники и на территории Аллеи Славы. На этих участках ездить можно будет не быстрее 15 км/ч.
Напомним, в Хабаровске также в этом сезоне появилось понятие «медленная зона», которое предполагает предельно допустимую скорость езды в небольших скверах и парковых зонах. Помимо этого, были установлены места полного запрета использования средств индивидуальной мобильности, в том числе площадь мемориального комплекса «Вечный огонь», детский парк им. А. П. Гайдара, площадь Ленина и другие.