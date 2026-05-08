Что нельзя брать с собой на парад в День Победы 9 Мая 2026 в Красноярске?

Для многих жителей и гостей Красноярска посещение торжественного шествия в День Победы 9 Мая — добрая традиция. Какие вещи нельзя брать с собой на мероприятие?
По данным мэрии, на парад в День Победы — равно как и на другие праздничные события, которые пройдут в Красноярске 9 Мая 2026 — запрещено приносить:
беспилотники и воздушные змеи,
громоздкие предметы,
флаги и баннеры размером 2×1,5 м,
древки для флагов или плакатов любого типа,
материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций,
средства защиты тела: бронежилеты, корсеты,
наркотические, психотропные, токсические вещества,
все жидкости в любых объёмах,
рекламные материалы любого рода, печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания для распространения,
технические средства, мешающие охране мероприятия,
профессиональная видео- и фототехника без аккредитации СМИ,
любые сыпучие вещества,
остальные опасные вещества и предметы, запрещённые на территории РФ,
аэрозольные баллончики,
огнеопасные вещества, пиротехнику,
воспламеняющиеся твёрдые вещества,
продукты питания и алкоголь,
токсичные химические вещества,
бытовую химию,
стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки,
взрывные вещества и их компоненты,
оружие любого вида,
колющие и режущие предметы,
самодельные воспламеняющиеся устройства,
любые предметы, внешне напоминающие запрещённые предметы, их копии и аналоги,
средства маскировки личности.
В прокуратуре Красноярского края напоминают: важно соблюдать и поддерживать общественный порядок, не допускать действий, ведущих к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих.
Ведите себя уважительно по отношению к другим гражданам, к тем, кто обеспечивает проведение массовых мероприятий, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности.
Выполняйте законные требования представителей правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятий.
Внимательно следите за детьми.
Оставляйте транспорт на парковке только в специально отведённых местах.
Получив информацию об эвакуации, действуйте согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел, администрации объекта или ответственных за обеспечение правопорядка. Соблюдайте спокойствие и не создавайте панику.
«Нарушение установленных правил влечёт за собой административную и уголовную ответственность. Тяжесть наказаний зависит от конкретных последствий и может быть ограничена штрафом или достичь пятнадцати лет тюремного заключения», — предупреждают в прокуратуре.
