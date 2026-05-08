Что нельзя брать с собой на парад в День Победы 9 Мая 2026 в Красноярске?

Сохраняйте список запрещённых вещей и делитесь им с близкими.

Для многих жителей и гостей Красноярска посещение торжественного шествия в День Победы 9 Мая — добрая традиция. Какие вещи нельзя брать с собой на мероприятие?

По данным мэрии, на парад в День Победы — равно как и на другие праздничные события, которые пройдут в Красноярске 9 Мая 2026 — запрещено приносить:

беспилотники и воздушные змеи,

громоздкие предметы,

флаги и баннеры размером 2×1,5 м,

древки для флагов или плакатов любого типа,

материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций,

средства защиты тела: бронежилеты, корсеты,

наркотические, психотропные, токсические вещества,

все жидкости в любых объёмах,

рекламные материалы любого рода, печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания для распространения,

технические средства, мешающие охране мероприятия,

профессиональная видео- и фототехника без аккредитации СМИ,

любые сыпучие вещества,

остальные опасные вещества и предметы, запрещённые на территории РФ,

аэрозольные баллончики,

огнеопасные вещества, пиротехнику,

воспламеняющиеся твёрдые вещества,

продукты питания и алкоголь,

токсичные химические вещества,

бытовую химию,

стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки,

взрывные вещества и их компоненты,

оружие любого вида,

колющие и режущие предметы,

самодельные воспламеняющиеся устройства,

любые предметы, внешне напоминающие запрещённые предметы, их копии и аналоги,

средства маскировки личности.

В прокуратуре Красноярского края напоминают: важно соблюдать и поддерживать общественный порядок, не допускать действий, ведущих к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих.

Ведите себя уважительно по отношению к другим гражданам, к тем, кто обеспечивает проведение массовых мероприятий, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности.

Выполняйте законные требования представителей правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятий.

Внимательно следите за детьми.

Оставляйте транспорт на парковке только в специально отведённых местах.

Получив информацию об эвакуации, действуйте согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел, администрации объекта или ответственных за обеспечение правопорядка. Соблюдайте спокойствие и не создавайте панику.

«Нарушение установленных правил влечёт за собой административную и уголовную ответственность. Тяжесть наказаний зависит от конкретных последствий и может быть ограничена штрафом или достичь пятнадцати лет тюремного заключения», — предупреждают в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, какие дороги перекроют в Красноярске 9 Мая.