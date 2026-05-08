Хабаровского туроператора осудили за обман клиентов на 6 миллионов рублей

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор 32-летней жительнице поселка Березовка Наталье Лисиной, которая руководила туристической фирмой «География» и продала десяткам клиентов билеты в один конец вместо пакетных туров. Ущерб составил свыше 6 миллионов рублей.
С мая 2024 по январь 2025 года Лисина исправно заключала с людьми договоры на пакетные туры в Таиланд, брала деньги, но вместо оплаченного отдыха клиенты получали билет в один конец и бронь в отеле буквально на сутки-двое. Дальше начинались отговорки, а потом и вовсе тишина.
Жертвами предпринимательницы стали 25 человек — жители Хабаровского края и Амурской области. Кто-то копил на долгожданный отпуск, кто-то вез семью к морю, а в итоге люди оказывались в чужой стране с билетом, по которому можно было только прилететь, но не улететь обратно, и ваучером, который переставал действовать почти сразу после заселения.
«Суд признал фигурантку виновной по второй и третьей частям статьи 159 УК РФ “Мошенничество” и приговорил к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет», — сообщила hab.aif.ru помощник прокурора Центрального района города Хабаровска Яна Михайлова.
Вину Лисина признала. Приговор пока не вступил в законную силу, но сама схема, по которой работала турфирма, теперь уже точно не повторится — деятельность «Географии» прекращена.