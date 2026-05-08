В hh.ru назвали самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Финансовые директора, агенты по недвижимости и коммерческие директора стали самыми высокооплачиваемыми в Петербурге. Эти специалисты могут заработать более 230 тыс. рублей в месяц, сообщила ТАСС директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.
«Одни из самых высоких зарплат в Санкт-Петербурге работодатели предлагают специалистам управленческого и коммерческого профиля: финансовым директорам (медианный показатель — 250 000 рублей), агентам по недвижимости (250 000 рублей), коммерческим директорам (234 000 рублей) и руководителям отделов продаж (200 000 рублей)», — отметила она.
Также в числе лидеров — руководители маркетинга и рекламы (185 тыс. рублей). Уровень 180 тыс. рублей характерен для технических директоров (CTO), DevOps-инженеров и операционных директоров (COO). В десятку самых высокооплачиваемых позиций входят главный инженер проекта (177,4 тыс. рублей) и руководитель строительного проекта (174,4 тыс. рублей). В целом предложения для этих специалистов значительно превышают среднерыночный уровень и отражают высокий спрос на управленческие и технологические компетенции.
В апреле 2026 года медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях в Петербурге составила 92 440 рублей, что на 7 440 рублей или на 9% больше аналогичного показателя прошлого года. Напомним, в апреле 2025 года медиана была на уровне 85 тыс. рублей.
Зарплатные рейтинги в Петербурге и регионах СЗФО.
В разрезе профессиональных сфер наибольшие зарплаты в апреле 2026 года в Санкт-Петербурге наблюдались у высшего и среднего менеджмента (средняя предлагаемая — 154 560 рублей), в автомобильном бизнесе (142 379 рублей) и в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (142 020 рублей).
В топ-10 с наибольшими предлагаемыми зарплатами также входят направления производственного и инфраструктурного сектора экономики: сельское хозяйство (119 148 рублей), транспорт, логистика, перевозки (111 699 рублей), строительство, недвижимость (109 714 рублей), добыча сырья (108 769 рублей), информационные технологии (105 862 рубля) и производство, сервисное обслуживание (105 110 рублей). Замыкают список направления с уровнем 100 тыс. рублей: спорт и индустрия красоты, закупки, продажи, маркетинг, рабочий персонал и финансы.
Самыми «щедрыми» в вопросе предлагаемых зарплат в апреле 2026 года в СЗФО оказались крупнейшие и северные регионы: Санкт-Петербург (средняя предлагаемая — 92 440 рублей), Мурманская область (86 929 рублей), Ленинградская область (80 735 рублей) и Ненецкий АО (78 944 рубля).