В Красноярске с начала года снесли более 300 незаконных временных сооружений

С начала 2026 года в Красноярске демонтировали 339 временных сооружений, установленных без необходимых документов. Об этом сообщили в мэрии краевого центра. Больше всего гаражей, киосков, павильонов и погребов люкового типа убрали в Октябрьском районе — 135. На втором месте оказался Железнодорожный район со 100 снесенными объектами, на третьем — Советский район, где убрали 40 времянок. Как отметил заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский, более половины незаконных сооружений владельцы сносят добровольно. Остальное демонтирует администрация за бюджетные деньги. За счёт бюджета сооружения не только разбираются, но вывозятся и хранятся на складах в ожидании своих собственников. За 1 квартал на эти цели из городского бюджета было потрачено более 700 тысяч рублей, — уточнил Александр Навродский. Предприниматели, отказавшиеся самостоятельно убрать объект, обязаны компенсировать расходы муниципалитету. Забрать имущество со склада можно в течение шести месяцев. Если владелец этого не делает, сооружение ликвидируют, а затраты взыскивают через суд. Кроме демонтажа незаконных объектов, в Красноярске продолжают работу по приведению временных сооружений к единым архитектурным требованиям. С начала года специалисты проверили внешний вид 276 объектов, однако согласование получили только 77 из них. На устранение замечаний собственникам дают до одного года. Напомним, что накануне красноярский магазин на Высотной оштрафовали за отсутствие маркировки.