Ночь возмездия за Москву и Пермь: «Искандеры» выжгли базы ВСУ за атаки РФ

В ночь на 7 мая 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа над территорией 21 региона: над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Московской, Тульской, Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом и многими другими субъектами. Часть БПЛА была ликвидирована над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
Армия РФ не оставила без ответа очередной акт агрессии со стороны Киева, нанеся мощный ответный удар. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru раскрыл, откуда запускали дроны, а также последствия ответных ударов.
Налет на Ржев: спасенные жизни и выбитые окна.
По официальной информации губернатора Тверской области Виталия Королева, в результате удара по Ржеву пострадали три пятиэтажных жилых дома.
В одном из зданий была серьезно повреждена плита кровельного перекрытия, в двух соседних — взрывной волной выбило окна. Спасатели немедленно эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. Всех временно разместили в местной гостинице. После тщательного обследования зданий специалисты подтвердили их безопасность, и жителям разрешили вернуться в квартиры.
К счастью, никто из людей не пострадал. Глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов уточнил, что беспилотник упал на крышу дома № 41 на улице Предтеченской. В городе начал работу оперативный штаб, ведется оценка ущерба и подготовка к восстановительным работам.
По словам военного эксперта Дандыкина, пусковые площадки БПЛА находятся на территории Украины, откуда до российских городов по прямой не такое уж и большое расстояние.
«Запускают дроны из Черниговской и Сумской областей, часть из Харьковской. Оттуда, чтобы поближе к нашим регионам. Оттуда до Тверской области не так далеко по прямой», — разъяснил Дандыкин.
Атаки на промышленность Урала.
Утром 7 мая, после объявления беспилотной опасности, взрывы прогремели и в Перми. Целью атаки стали промышленные объекты. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин это официально подтвердил.
«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника», — уточнил глава региона. Он отметил, что еще несколько дронов были сбиты на подлете.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Однако один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом, в результате чего была повреждена крыша здания.
Для ударов на такое расстояние — более 1500 километров от границы — противник использовал свои самые дальнобойные аппараты. Дандыкин конкретизировал, что, вероятнее всего, были запущены БПЛА «Лютый».
«В сторону Перми запускают дроны “Лютые” и им подобные с Украины, скорее всего, из Сумской и Харьковской областей», — уточнил он.
Возмездие неизбежно: «Искандеры» стирают цели с лица земли.
Террористические атаки на мирные российские города не остались без немедленного и жесткого ответа. Характер ответных действий Минобороны РФ раскрыло в ежедневной сводке.
«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сообщении ведомства.
К выполнению боевых задач были привлечены оперативно-тактическая авиация, артиллерия, расчеты беспилотников и ракетные войска. Удары наносились точечно, но с колоссальной мощью. Всего скопления живой силы и техники противника были обнаружены и поражены в 153 районах.
Одним из самых ярких эпизодов удара возмездия стало уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ в поселке Малая Даниловка Харьковской области. По объекту, который украинское командование цинично разместило прямо среди жилой застройки, был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». Точное попадание привело к моментальной детонации боеприпасов.