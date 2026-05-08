Мошенники начали создавать сайты-фальшивки садовых магазинов

С началом дачного сезона в интернете заметно выросло количество мошеннических сайтов, маскирующихся под известные магазины товаров для сада и огорода. Об этом сообщили в МВД.
Злоумышленники создают копии популярных онлайн-площадок, полностью повторяя их дизайн, ассортимент и фирменную символику. Покупателей привлекают сильно заниженными ценами и требуют полную предоплату за заказ, после чего перестают выходить на связь.
В МВД рекомендуют внимательно проверять адреса интернет-магазинов и с осторожностью относиться к слишком выгодным предложениям. Также в ведомстве советуют по возможности оплачивать покупки только после получения товара.
Ранее в Росреестре предупредили дачников о новой схеме мошенничества, связанной с фейковыми штрафами за якобы нарушения земельного законодательства.