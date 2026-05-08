Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музыка Победы: песни, которые знают и любят разные поколения, зазвучат в Фанпарке «Бобровый лог»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 мая в Фанпарке «Бобровый лог» в рамках большой городской программы празднования 81-й годовщины Великой Победы пройдёт концерт «Музыка Победы».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 мая в Фанпарке «Бобровый лог» в рамках большой городской программы празднования 81-й годовщины Великой Победы пройдёт концерт «Музыка Победы».

В программе — песни, которые знают и любят разные поколения: «Эх, дороги», «Землянка», «Тёмная ночь», «Катюша», «Смуглянка», «Баллада о солдате», «На сопках Маньчжурии» и, конечно, «День Победы».

Музыка на площади у сервис-центра «Оазис» прозвучит в исполнении Красноярского камерного оркестра под руководством Заслуженного работника культуры Красноярского края Леонида Жуковского. Музыкальные произведения исполнит солист Красноярского театра оперы и балета Севастьян Мартынюк.

Фанпарк «Бобровый лог» приглашает красноярцев и гостей города 10 мая в 14:00.

Вход свободный.

Также на территории Фанпарка будет организована полевая кухня: гречневая каша с тушёнкой и горячий чай.

Организаторы обещают, что в случае непогоды концерт состоится в «Плазма холле» (сервис-центр «Оазис», 2 этаж).

6+