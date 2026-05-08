Музыка Победы: песни, которые знают и любят разные поколения, зазвучат в Фанпарке «Бобровый лог»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 мая в Фанпарке «Бобровый лог» в рамках большой городской программы празднования 81-й годовщины Великой Победы пройдёт концерт «Музыка Победы».
В программе — песни, которые знают и любят разные поколения: «Эх, дороги», «Землянка», «Тёмная ночь», «Катюша», «Смуглянка», «Баллада о солдате», «На сопках Маньчжурии» и, конечно, «День Победы».
Музыка на площади у сервис-центра «Оазис» прозвучит в исполнении Красноярского камерного оркестра под руководством Заслуженного работника культуры Красноярского края Леонида Жуковского. Музыкальные произведения исполнит солист Красноярского театра оперы и балета Севастьян Мартынюк.
Фанпарк «Бобровый лог» приглашает красноярцев и гостей города 10 мая в 14:00.
Вход свободный.
Также на территории Фанпарка будет организована полевая кухня: гречневая каша с тушёнкой и горячий чай.
Организаторы обещают, что в случае непогоды концерт состоится в «Плазма холле» (сервис-центр «Оазис», 2 этаж).
