В Челябинске спрос на обучение турецкому языку для работы вырос в 2,5 раза

Помимо этого, челябинцы активно интересуются программами, которые помогают приобрести или усовершенствовать практические умения. Обучение ремонту стиральных машин стало востребованнее на 50%. Популярность услуги по отработке маршрутов вождения «работа — дом» выросла на 24%. На 4% увеличился спрос на обучение навыкам парковки. Горожане стремятся быть самостоятельными и экономить на услугах специалистов.