Получение квартиры в наследство может обернуться неприятностями: есть риск поселить лишнего

Юрист Кудерко: Наследника квартиры могут обязать предоставить жилье постороннему.

Источник: Комсомольская правда

По завещанию наследник квартиры может быть обязан предоставить жилье постороннему человеку. Об этом напомнила юрист Елена Кудерко для агентства «Прайм».

«Игнорирование этого требования может привести к приобретению жилья, обремененного правом пожизненного пользования третьего лица», — отметила Кудерко.

Согласно ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе обязать наследника дать третьему лицу право пользования квартирой — срочно или пожизненно.

При этом право отказополучателя (сроком три года, не наследуемое) обязательно для нового собственника, если указано в завещании. При неисполнении суд будет на стороне проживающего.

Юрист призвала внимательнее изучать документы.

Ранее KP.RU писал, что у ближайших родственников есть право на обязательную долю в наследстве — они получат часть имущества, даже если все завещано другим людям.