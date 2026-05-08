Получение квартиры в наследство может обернуться неприятностями: есть риск поселить лишнего

По завещанию наследник квартиры может быть обязан предоставить жилье постороннему человеку. Об этом напомнила юрист Елена Кудерко для агентства «Прайм».
«Игнорирование этого требования может привести к приобретению жилья, обремененного правом пожизненного пользования третьего лица», — отметила Кудерко.
Согласно ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе обязать наследника дать третьему лицу право пользования квартирой — срочно или пожизненно.
При этом право отказополучателя (сроком три года, не наследуемое) обязательно для нового собственника, если указано в завещании. При неисполнении суд будет на стороне проживающего.
Юрист призвала внимательнее изучать документы.
Ранее KP.RU писал, что у ближайших родственников есть право на обязательную долю в наследстве — они получат часть имущества, даже если все завещано другим людям.