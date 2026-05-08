Хабаровский край присоединился к международной акции «Сад памяти»

Напомним, чтобы присоединиться к акции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта, выбрать точку на карте и высадить памятное дерево в память о защитнике Отечества. В этом году на интерактивной карте портала впервые появится специальная отметка о деревьях, посаженных в честь бойцов, не вернувшихся из зоны специальной военной операции.