Хабаровский край присоединился к международной акции «Сад памяти»

В селе Дада Нанайского района Хабаровского края высадили «Сад памяти». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вдоль местной набережной разбили аллею из 15 деревьев клёна и рябины — в процессе поучаствовали ученики местной школы. Это первый «Сад памяти», высаженный в Хабаровском крае в текущем году.
— Клён и рябина были выбраны не случайно. Эти породы деревьев хорошо приживаются в климатических условиях региона, визуально украсят аллею и станут достойным живым памятником тем, кто отдал жизнь за мирное небо над головой, — рассказали в пресс-службе министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
Отметим, что акция «Сад памяти» проводится с 2020 года. Проект реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Главная цель акции — ежегодная высадка более 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем защитнике Отечества. За шесть лет к инициативе присоединились добровольцы из 83 стран мира.
В Хабаровском крае в мае будет заложено 29 «Садов памяти» на общей площади почти в пять гектаров. Всего будет высажено 4 249 деревьев различных пород. Центральное событие акции пройдёт в посёлке Корфовский Хабаровского района. Там деревья высадят за железнодорожным переездом в окрестностях населённого пункта.
— Акция «Сад памяти» в Корфовском пройдёт 16 мая в 11:00. Всех участников обеспечат саженцами и инструментом, будет организована полевая кухня, — добавили в ведомстве.
Напомним, чтобы присоединиться к акции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта, выбрать точку на карте и высадить памятное дерево в память о защитнике Отечества. В этом году на интерактивной карте портала впервые появится специальная отметка о деревьях, посаженных в честь бойцов, не вернувшихся из зоны специальной военной операции.