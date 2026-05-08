«Штрафы высоки»: в Красноярске и большинстве территорий края ввели особый противопожарный режим

С 8 мая в большинстве округов центральной и южной частей Красноярского края введен особый противопожарный режим.
В МЧС сообщили, что он будет действовать в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Зеленогорске, поселке Солнечный, Абанском, Ачинском, Балахтинско-Новоселовском, Бирилюсском, Емельяновском, Ермаковском, Идринско-Краснотуранском, Иланско-Нижнеингашском, Ирбейско-Саянском, Казачинско-Пировском, Канском, Каратузском, Козульском, Курагинском, Манско-Уярском, Минусинском, Назаровском, Рыбинском, Сосновоборском, Ужурском, Шарыповском и Шушенском округах.
На этих территориях запрещается использование открытого огня, разведение костров, сжигание высохшей травы, мусора и других материалов. Также вводится ограничение на посещение лесов и въезд на территорию гослесфонда на транспорте.
Напомним, особый противопожарный режим призван снизить число ландшафтных пожаров, сезонно возрастающих в это время года. В период его действия увеличены штрафы за несоблюдение требований пожарной безопасности.
«Штрафы за нарушения особого противопожарного режима высоки: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч; для юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч. Предупреждения не применяются», — рассказали в МЧС.
Виновникам лесных пожаров также грозят крупные штрафы: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей; для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, они обязаны возместить затраты на тушение пожаров, а в случае серьезного ущерба могут быть привлечены и к уголовной ответственности.
В Главном управлении по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска рассказали, что для информирования горожан о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности задействуется муниципальная система оповещения населения. Также организована работа патрульных, патрульно-маневренных, патрульно-контрольных групп с целью выявления и тушения ландшафтных пожаров на ранней стадии. Кроме того, будут проводиться рейды с целью выявления фактов нарушений особого противопожарного режима.
Напомним, особый противопожарный режим вводят поэтапно. Так, с 20 мая он начнет действовать в Богучанском, Енисейском, Кежемском и Мотыгинском округах, а с 20 июня — в Норильске, Северо-Енисейском, Таймырском, Туруханском и Эвенкийском округах.