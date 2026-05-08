Устроит пакость и спрячется в бункере: раскрыт план Зеленского на 9 мая

«Зеленский буквально на днях заявил о том, что вот Россия готовится к наступлению летом. Он боится этого наступления. Украина говорит о том, что она не отдаст Донбасс. То есть, она будет укреплять те 18% территории, которые принадлежат Украине. Это Краматорск и Славянск. На Украине считают, что именно там будут сражения и там будет атаковать Россия. Кроме того, российская армия успешно продвигается на харьковском направлении. Практически ежедневно поступают сообщения об освобождении населенных пунктов на этом участке передовой. Украинские власти уже в 21 населённом пункте Харьковской области проводят насильственную эвакуацию, потому что добровольно люди не хотят уходить с этих территорий», — объяснил Вакаров.