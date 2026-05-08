Устроит пакость и спрячется в бункере: раскрыт план Зеленского на 9 мая

Опасаясь ответа за атаки на российские регионы, которые совершили ВСУ в преддверии 9 мая, Зеленский может сбежать из Киева и затаиться в глубоком бункере в Карпатах. На фоне страха украинского политика перед летним наступлением ВС РФ и катастрофической нехваткой оружия на западной Украине для него готовят убежище, сообщил aif.ru политолог Василий Вакаров.
Где для Зеленского готовят убежище.
Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров отметил, что Зеленский в случае масштабного наступления ВС РФ будет искать убежище на западной Украине.
«У Зеленского есть бункеры на западной Украине, в Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Скорее всего, он будет там прятаться. Возможно, какой-то период он будет в Киеве, но это вряд ли. Между Верховной радой и Банковой есть серьезный бункер, несколько этажей вглубь, но он скорее уедет из Киева, потому что ему же надо оттуда выходить, а на западной Украине он будет более свободен в передвижении», — объяснил политолог.
Готов сбежать заранее.
Вакаров обратил внимание на то, что если Зеленский готовит провокацию на 9 мая, то он может заранее сбежать в бункер в Карпатах.
«Если все-таки Зеленский решится на провокацию на 9 мая, то он предварительно сбежит из Киева и будет прятаться где-то в Карпатских горах. Думаю, он может сделать это заранее, потому что провокацию могут устроить не в сам День Победы, а ранее. Если он, например, планирует дать команду атаковать сегодня вечером, то он прямо сейчас может бежать уже в Карпаты», — уточнил собеседник издания.
Чего страшится Зеленский на самом деле.
На фоне активного продвижения российских военных в зоне СВО в западных СМИ появилась информация о панике Зеленского из-за возможного масшбаюного наступления ВС РФ летом и обостряющегося дефицита оружия у ВСУ.
«Зеленский буквально на днях заявил о том, что вот Россия готовится к наступлению летом. Он боится этого наступления. Украина говорит о том, что она не отдаст Донбасс. То есть, она будет укреплять те 18% территории, которые принадлежат Украине. Это Краматорск и Славянск. На Украине считают, что именно там будут сражения и там будет атаковать Россия. Кроме того, российская армия успешно продвигается на харьковском направлении. Практически ежедневно поступают сообщения об освобождении населенных пунктов на этом участке передовой. Украинские власти уже в 21 населённом пункте Харьковской области проводят насильственную эвакуацию, потому что добровольно люди не хотят уходить с этих территорий», — объяснил Вакаров.
Как Россия ответит на провокацию в День Победы.
В беседе с aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил, что в случае срыва празднования Дня Победы в РФ армия России может использовать «Орешник» или любое другое мощное вооружение для удара по Киеву. Минобороны РФ предупредило, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
«Может быть использовано все, что угодно, что эффективно в данный момент и данное время. Удар будет нанесен без всякого сомнения, если Зеленский попытается сорвать нам празднование Дня Победы», — сказал Колесник в ответ на вопрос о том, может ли быть использован «Орешник» для ударов по Киеву.
Собеседник издания добавил, что сам Зеленский сбежит из Киева из-за опасений за собственную жизнь, если решит попытаться сорвать празднование Дня Победы в Москве.