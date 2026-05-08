Эксперт Топычканов: Индия перешла к активной разработке космических технологий

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Индия в рамках сотрудничества с Россией перешла от роли получателя технологий и возможностей ракетно-космической отрасли к активному международному обмену и развитию в этой сфере. Об этом в интервью ТАСС сообщил заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Петр Топычканов.
«Когда мы начинали это сотрудничество, Индия была бенефициаром технологий, возможностей, которыми располагал СССР. Но в 1990-е годы мы столкнулись с тем, что Индия уже не рассматривала себя в качестве лишь получателя. Ей интересна разработка собственных технологий. Теперь мы видим Индию, которая включена в международную систему обмена и развития технологий. Она не смотрит только в нашу сторону. Более всего она заинтересована в создании технологий внутри. В частности, по спутникам дистанционного зондирования Земли у Индии тесное сотрудничество с Израилем», — поделился эксперт.
Кроме того, по словам Топычканова, между Советским Союзом и Индией главным направлением было развитие спутников и ракетоносителей. Также в свое время индийские специалисты ознакомились с работой отечественной системы наземной инфраструктуры связи, космодромов, подготовки космонавтов и пилотов. «Сейчас индийцы продолжают эксплуатировать и развивать технологии ракето- и спутникостроения, тесно связанные с опытом СССР и России. В частности, их сейчас интересует развитие тяжелых ракет и двигателей для них, потому что миссии людей возможны только с их использованием», — добавил эксперт.
