Посольство отметило отношение США ко Дню Победы: проводят «Бессмертный полк» в центре Вашингтона

Посол Дарчиев: отношение США ко Дню Победы при Трампе принципиально изменилось.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Дональда Трампа полностью пересмотрела отношение властей США ко Дню Победы. Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев на приеме в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«У представителей администрации отношение к празднику изменилось и изменилось кардинальным образом, я это отметил. В последние два года провели “Бессмертный полк” в центре американской столицы», — сказал посол в беседе с журналистами.

На мероприятие также приглашены иностранные дипломаты, соотечественники, американские эксперты и общественники, чиновники администрации США, а также советские и американские ветераны.

Дарчиев отметил проявление боевого союза Москвы и Вашингтона в разгроме гитлеровской Германии. Посол также упомянул вклад американских и британских союзников в период Великой Отечественной войны.

