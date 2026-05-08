Виктор Шалай официально покинул пост директора Музея Арсеньева

Виктор Шалай окончательно ушёл с поста директора Музея Арсеньева, который он возглавлял 15 лет. Проститься с ним 7 мая пришли сотрудники музея, партнёры, друзья и простые горожане.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил Шалаю серебряную медаль «За заслуги перед Приморьем». Глава региона отметил, что бывший директор открыл десятки ярких выставок и добился статуса памятника федерального значения для Владивостокской крепости. Мэр Владивостока Константин Шестаков наградил его знаком «За заслуги перед городом» и пожелал, чтобы новый этап жизни оказался интересным и созидательным.
Сам Шалай признался, что стал частью коллектива музея ещё 25 лет назад, и поблагодарил коллег за таланты и трудолюбие. Прощаясь, он вспомнил, как в 2007 году на острове Русском энтузиасты на голом энтузиазме расчищали Новосильцевскую батарею и форт Поспелова. Тогда они мечтали сдвинуть проектируемый мост на 50 метров вправо — потому что на картах проектировщиков этих объектов крепости не было, и при строительстве их могли разрушить. По словам Шалая, они ни на кого не ругались и не митинговали, а просто делали свою работу, «проявляя» крепость. В итоге мост удалось сдвинуть.
Бывший директор также рассказал, как вместе с коллегами защищал крепость от вандалов и спасал от сноса Дом Элеоноры Прей. Он поблагодарил жителей Приморья за то, что музей стал частью их повседневной жизни и обрёл многотысячную армию друзей. «Для меня это главное подтверждение того, что Дальний Восток нуждается в памяти о себе», — заявил Шалай.
О том, что Минкультуры не станет продлевать контракт с Виктором Шалаем, стало известно 21 апреля. Это решение тогда вызвало возмущение у многих приморцев.
Музей Арсеньева — крупнейший федеральный музей-заповедник на Дальнем Востоке, основанный в 1884 году. В его филиалах хранятся сотни тысяч экспонатов: археологические находки, этнографические коллекции коренных народов, предметы быта и многое другое.