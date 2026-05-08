Виктор Шалай официально покинул пост директора Музея Арсеньева

Сам Шалай признался, что стал частью коллектива музея ещё 25 лет назад, и поблагодарил коллег за таланты и трудолюбие. Прощаясь, он вспомнил, как в 2007 году на острове Русском энтузиасты на голом энтузиазме расчищали Новосильцевскую батарею и форт Поспелова. Тогда они мечтали сдвинуть проектируемый мост на 50 метров вправо — потому что на картах проектировщиков этих объектов крепости не было, и при строительстве их могли разрушить. По словам Шалая, они ни на кого не ругались и не митинговали, а просто делали свою работу, «проявляя» крепость. В итоге мост удалось сдвинуть.