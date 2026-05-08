В ДНР создали музей Великой Отечественной войны

В сентябре 2025 года в РВИО сообщили, что новая очередь мемориала шахты № 4/4-бис в Донецке, посвященного жертвам нацистской оккупации города, включит строительство музея и храма. Немецко-фашистские захватчики проводили на шахте массовые казни. В сентябре 2024 года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эта шахта была самым массовым в стране местом гибели советских граждан в годы фашистской оккупации. По некоторым данным, число жертв достигает 75 тыс. человек.