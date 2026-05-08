В ДНР создали музей Великой Отечественной войны

ДОНЕЦК, 8 мая. /ТАСС/. Правительство ДНР создало музей истории Великой Отечественной войны, куда вошли два музея и мемориал. Об этом сообщил ТАСС министр культуры республики Михаил Желтяков.
«Сделали музей истории Великой Отечественной войны, куда вошли мемориал шахты № 4/4-бис, музей Великой Отечественной войны, который расположен под памятником “Твоим освободителям, Донбасс”, и музей, посвященный подпольному движению, который находится в Центре славянской культуры. Это будет новое учреждение, которое будет работать на территории республики», — сказал Желтяков.
Он добавил, что решение принято правительством ДНР. В планах — расширение территории мемориала шахты № 4/4-бис, который реконструировало Российское военно-историческое общество (РВИО). Вошедшие в новый музей объекты расположены в Калининском, Киевском и Ленинском районах Донецка.
В сентябре 2025 года в РВИО сообщили, что новая очередь мемориала шахты № 4/4-бис в Донецке, посвященного жертвам нацистской оккупации города, включит строительство музея и храма. Немецко-фашистские захватчики проводили на шахте массовые казни. В сентябре 2024 года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эта шахта была самым массовым в стране местом гибели советских граждан в годы фашистской оккупации. По некоторым данным, число жертв достигает 75 тыс. человек.