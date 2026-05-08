Жители Хабаровского края на «майских» смогут открыть для себя автопутешествия

Автопутешествия сегодня набирают популярность. В преддверии длинных майских выходных ИА «Хабаровский край сегодня» предлагает варианты для семейной поездки.
Километры приключений.
Исследования некоторых популярных российских сервисов показывают, что за последнее время число наших граждан, отдающих предпочтение путешествию на машине, выросло. Привлекает туристов свобода маршрута — возможность внезапно свернуть с намеченного пути и после скорректировать его, плюс личный транспорт позволяет не зависеть от расписания общественного, да и в объемах возможного багажа можно особенно не ограничиваться, что имеет значение для тех, кто путешествует семьей.
Основу такого туристического потока составляют короткие выезды. А для того, чтобы перезагрузиться, это вполне подходит. Другой вопрос — какое место на карте выбрать. Хотя в общем-то и с этим сейчас проблем нет, ведь на просторах интернета есть масса ресурсов с идеями странствий. Например, можно изучить национальный туристический портал «Путешествуем.рф», где собраны маршруты, рекомендации о том, что посмотреть, где остановиться, что попробовать и что привезти домой на многолетнюю память.
Про Хабаровск, например, здесь написано, что в этот город «невозможно не влюбиться, даже если вы приехали отдохнуть на один-два дня». Путешественнику предлагают остановить свое внимание на нескольких колоритных достопримечательностях, в число которых вошли исторические здания и зеленые оазисы города. Также на сайте подобраны варианты экскурсий и возможности для загородного познавательного и воодушевляющего отдыха.
Но странствия захватывают, и уже хочется узнавать больше. Да даже нам с вами, жителям края, можно отправиться в небольшое дальневосточное путешествие. Как вариант, изучить родной край и заглянуть в соседний регион.
От муз до пещер.
Близятся майские праздничные выходные. Почему бы не съездить в Еврейскую автономную область? Возьмем за точку старта Хабаровск. И сразу обращаем внимание: для того, чтобы попасть в ЕАО, нам необходимо пересечь «Амурское чудо» — тот самый мост с пятитысячной купюры.
— Этот мост необычный, его считают чудом инженерной мысли начала XX века. Нижний его ярус предназначен для движения поездов, а по верхнему проезжает автотранспорт. Это и исторический памятник, и важная часть транспортной инфраструктуры, которая является частью федеральной трассы М-58 «Амур», соединяющей Хабаровск и Читу, — рассказывает наш путеводитель (портал «Путешествуем.рф»).
Следующая остановка — село Волочаевка-1, оно находится уже в соседнем регионе, в Смидовичском районе. Здесь можно посетить мемориальный музейный комплекс «Волочаевское сражение», где готовы рассказать об истории событий Гражданской войны на восточной окраине России. И показать — в экспозиции музея представлены образы участников событий кровопролитного сражения.
Далее — Биробиджан, административный центр Еврейской автономной области. Почему бы не задержаться в этом спокойном городе подольше? Прогуляться до привокзальной площади (к слову, здание вокзала — это первое каменное здание на станции Биробиджан, его построили в 1935 году), посмотреть на фонтан-менору и, конечно, на памятник переселенцам, посвященный людям, первыми ступившим на эту землю.
Театральную площадь облюбовали шесть муз во главе с Аполлоном — можно рассмотреть исполнение каждой, а затем отправиться к синагоге «Бейт-Менахем», которая является важным культурным центром города. Ну, а после — прогуляться по набережной реки Бира или сходить в один из музеев.
Заехать можно и на горнолыжный комплекс «Фома», который расположен в семи километрах от центра города. Это спортивно-развлекательный комплекс, куда приезжают не только зимой. А за пределами Биробиджана туристам советуют посетить государственный природный заповедник «Бастак», общая площадь которого чуть больше 128 тысяч га. Территория заповедника делится на горную и равнинную части, познакомиться с которыми допускается по предварительной заявке.
Продолжая изучать регион, заедем в Облученский район Еврейской АО. Ведь здесь расположен целый комплекс карстовых пещер! Растянулся он вдоль реки Бира и включает довольно много пещер, наиболее известные из которых — Старый медведь, Ледяная, Глубокая, Санькина и многие другие.
Ну, а завершить путешествие выходного дня можно в санаторно-курортной зоне «Кульдур». Далеко ехать не придется, потому как это известное многим место с минеральной водой с большим количеством микроэлементов находится здесь же, в Облученском районе.
Сопки, реки, бескрайний лес.
Другие выходные посвящаем изучению Хабаровского края. Как вариант, можно ознакомиться с окрестностями краевого центра. Поехать в зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева, почти все питомцы которого — обитатели Дальнего Востока, которые не были изъяты специально из природы, напротив, зоосад оказался местом спасения для некоторых животных, которым самостоятельно в дикой среде было не выжить по ряду причин.
Или отправиться на прогулку на невысокий горный хребет Хехцир. Недалеко от Хабаровска есть популярные места для посещения и своеобразной перезагрузки — сопки Два Брата и Змеиная. Забраться на них несложно, особой физической подготовки не потребуется, но какие оттуда открываются виды!
Между прочим, на Хехцире необычайно высокая концентрация биоразнообразия. Сохранить уникальную природу было решено путем создания здесь заповедной территории. Если захочется узнать об этом побольше, можно отправиться на прогулку по экологической тропе «Заповедный Хехцир». Однако доступна экскурсия по заповеднику «Большехехцирский» только в составе организованных групп и в сопровождении специалистов.
Если понравится покорять сопки под Хабаровском, можно замахнуться на что-то побольше. Как вариант, доехать до района имени Лазо и взобраться на гору Пилахта, высота которой составляет 1001 м. Но маршрут и восхождение вполне доступные и подойдут даже новичкам.
Ну, а если мы уже держим путь в эту сторону, то почему бы сразу не добраться до памятника «письменного творчества» древних жителей Приамурья? Расположено это историческое место на берегу реки Кия в районе имени Лазо. К слову о реках: по данным, размещенным на туристском портале Хабаровского края (благодаря которому тоже можно составить интересный маршрут для путешествий), данный район — довольно рыболовный.
— Реки Сукпай, Катэн, Хор, Каменушка богаты рыбой, и, что самое главное, на территории района разрешена спортивная ловля. Единственное, что придется сделать, так это заблаговременно оформить нужную лицензию у рыбинспектора, — уточняется на сайте регионального туристического проекта.
Проехать можно и до Вяземского района, где расположен источник «Теплый ключ». Плюс, в этом районе тоже располагается группа петроглифов. Находятся они на правом берегу реки Уссури ниже села Шереметьево.
В иной раз запланируйте выехать из Хабаровска в другую сторону — держать путь будем до Нанайского района, который богат своими природными ресурсами, а еще примечателен своими промыслами и традициями. Но для начала по дороге туда остановимся в селе Сикачи-Алян, ведь здесь расположены известные древние наскальные изображения. Увидеть петроглифы надо обязательно, так как возраст отдельных рисунков предположительно составляет 9−12 тысяч лет!
Далее по трассе будем проезжать озера — Синдинское, Гасси, поэтому можно взять паузу и полюбоваться местным пейзажем. А еще красивые панорамные виды открываются с Сопки Любви, что находятся рядом с поселком Нижняя Манома.
Популярны среди туристов и живописные скалы Надге, которые находятся рядом с рекой Анюй. Чтобы добраться до них, едем по трассе Лидога — Ванино. Здесь, среди лесного массива, протоптана хорошая тропа, по которой можно прогуляться и посмотреть не только на величественные валуны, но и на долину реки. Кстати, не забудьте про национальный парк «Анюйский», в котором действуют туристические маршруты, а также экологические тропы.
Когда же соберетесь в очередной раз изучать край на выходных, не сворачивайте, а отправляйтесь из Хабаровска прямиком по трассе до Комсомольска-на-Амуре. В самом Городе юности изучите парки и относительно недавно открытую в новом исполнении набережную, сходите в музеи или уделите внимание архитектуре административного центра района. Следом — Солнечный район с его высокогорным озером Амут и горнолыжным комплексом «Холдоми», который в 2024 году получил Национальную премию «Горы России» как лучший курорт в Дальневосточном федеральном округе.
А может быть, вы захотите заехать в Амурский район с его уникальным Ботаническим садом, в котором насчитывается сотни тропических и субтропических растений, и не менее интересным Амурским дендрарием, в котором сохраняют растения Дальнего Востока.
В любом случае, предложенные маршруты далеко не единственные доступные для автомобильного путешествия. Тем более для тех туристов, у которых в запасе больше пары выходных дней. Изучайте Хабаровский край, Дальний Восток, — да и всю Россию, в конце концов. Ведь автотуризм — это не гонка за километрами, а возможность вдумчиво и в удобном темпе познакомиться с разными, но одинаково интересными мирами.