«Прятались в морозильнике»: граждан Узбекистана выдворят из страны после облавы в Красноярском крае

В результате шестерых мигрантов доставили в отдел. Все они оказались гражданами Узбекистана. Их привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания в России. Суд принял решение о выдворении иностранцев с территории страны, также каждому назначили штраф в две тысячи рублей. Нарушителей поместили в Центр временного содержания.