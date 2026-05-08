«Прятались в морозильнике»: граждан Узбекистана выдворят из страны после облавы в Красноярском крае

Шестеро нелегалов вернутся в родную страну после очередной облавы. Об этом сообщили в полиции Красноярского края.
Правоохранители провели рейд на деревообрабатывающем предприятии в Енисейском округе. Они проверили 40 иностранцев, некоторые из них пытались спрятаться от полиции — например, в морозильнике.
В результате шестерых мигрантов доставили в отдел. Все они оказались гражданами Узбекистана. Их привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания в России. Суд принял решение о выдворении иностранцев с территории страны, также каждому назначили штраф в две тысячи рублей. Нарушителей поместили в Центр временного содержания.
Кроме того, на них составили протоколы за незаконную трудовую деятельность. За это каждый заплатит еще по три тысячи рублей.
Полицейские также зарегистрировали материал об организации незаконной миграции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
