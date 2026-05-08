Хабаровчанам предложили встретить День Победы спортом

Праздничные выходные в Хабаровском крае не ограничатся парадом и салютом — для тех, кто хочет встретить День Победы активно, подготовили целый набор спортивных событий. Утренние пробежки, семейные старты, бесплатные тренировки по бегу и даже набор детей в секцию хоккея с мячом — программа получилась насыщенной и, что важно, доступной для всех желающих без оглядки на кошелек. Все это часть проекта «Доступный спорт», который реализуется в рамках государственной программы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным, и проходит под знаком Года спорта, объявленного в регионе губернатором Дмитрием Демешиным.