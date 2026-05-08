Хабаровчанам предложили встретить День Победы спортом

Праздничные выходные в Хабаровском крае не ограничатся парадом и салютом — для тех, кто хочет встретить День Победы активно, подготовили целый набор спортивных событий. Утренние пробежки, семейные старты, бесплатные тренировки по бегу и даже набор детей в секцию хоккея с мячом — программа получилась насыщенной и, что важно, доступной для всех желающих без оглядки на кошелек. Все это часть проекта «Доступный спорт», который реализуется в рамках государственной программы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным, и проходит под знаком Года спорта, объявленного в регионе губернатором Дмитрием Демешиным.
Уже в эту субботу, 10 мая, краевая столица зовет на утреннюю пятикилометровую пробежку. Старт в 9:00, точка сбора — набережная стадиона имени Ленина, прямо у сцены возле речного вокзала. Никаких взносов, никакой предварительной записи — просто приходите в удобной одежде и бегите. В тот же день, но чуть позже, в 10:00 возле легкоатлетического манежа пройдет бесплатная тренировка по бегу для подготовки к Всероссийскому полумарафону «Забег.РФ», который состоится в Хабаровске 23 мая. Занятие подходит для людей с любым уровнем подготовки, предоставляется раздевалка, нужна только регистрация по ссылке.
Еще одна бесплатная беговая тренировка запланирована на 13 мая в 19:30 в спортивном комплексе «Ерофей». На нее обязательна предварительная запись по телефону 8 (914)316−76−56. А 16 мая в 10:30 в спортивной школе «Феникс» стартуют «Семейные старты» — командные соревнования, где за победу борются папа, мама и ребенок 8−10 лет. Все семьи-участницы получат подарки и призы, а регистрация уже открыта по телефону 8 (4212)47−02−86.
Для тех, кто задумывается о более долгосрочных спортивных планах, в краевой столице объявлен набор детей 2017−2020 годов рождения в бесплатную группу по хоккею с мячом. Занятия проходят три раза в неделю — понедельник, среда, пятница — на стадионе «Нефтяник», время зависит от группы. Запись по телефону 8 (914)202−92−59.
Напомним, что 2026 год в Хабаровском крае объявлен Годом спорта. Идею выдвинул губернатор Дмитрий Демешин, и за ней стоит не только желание провести несколько ярких турниров, но и системная задача — создать условия для активного досуга в каждом дворе. Проект «Доступный спорт» работает на достижение национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»: к 2030 году доля россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна вырасти до 70%.