Почетный гражданин Приморья Сергей Пушкарёв скончался на 82-м году жизни

На 82-м году жизни скончался Сергей Пушкарёв — общественный деятель и почетный гражданин Приморья. Более 30 лет он посвятил развитию региона, работе в сфере миграции и укреплению межнационального согласия, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Ушел из жизни человек, чье имя неразрывно связано с новейшей историей Приморья. Более трех десятилетий Сергей Григорьевич посвятил служению родному краю — на государственной службе, в системе миграционного регулирования, в общественной и экспертной работе», — говорится в сообщении.
Сергей Пушкарёв стоял у истоков формирования региональной миграционной политики. В 1990-е и 2000-е годы он руководил управлением труда, занятости и демографической политики края, а затем и миграционной службой Приморья. Именно под его началом закладывались правила, которые сегодня обеспечивают миграционную безопасность региона.
В Общественной палате Приморского края Сергей Григорьевич возглавлял профильную комиссию на протяжении четырех созывов. Он также был заместителем главы регионального отделения Ассамблеи народов России, руководил Центром содействия переселению старообрядцев «СПАСС» и консультационным центром по вопросам миграции.
Свои заслуги Сергей Пушкарёв подтвердил званиями и наградами: «Почётный гражданин Приморского края», знак отличия «Приморье. За заслуги», ведомственные и государственные награды, многочисленные благодарности губернатора.
Коллеги и друзья запомнили его мудрым, принципиальным и неравнодушным человеком. Он умел объединять людей разных взглядов и национальностей во имя мира и согласия на Дальнем Востоке.
Соболезнования родным и близким выразили губернатор Приморья Олег Кожемяко, правительство края, Законодательное Собрание, Общественная палата, Совет по межнациональным отношениям и другие организации.