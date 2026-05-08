Почетный гражданин Приморья Сергей Пушкарёв скончался на 82-м году жизни

Сергей Пушкарёв стоял у истоков формирования региональной миграционной политики. В 1990-е и 2000-е годы он руководил управлением труда, занятости и демографической политики края, а затем и миграционной службой Приморья. Именно под его началом закладывались правила, которые сегодня обеспечивают миграционную безопасность региона.