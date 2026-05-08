День Победы, концерты и спектакли: как провести праздничные выходные во Владивостоке

В эти праздничные выходные запланировано множество ярких мероприятий, но самое главное — День Победы. Это отличный шанс провести время с семьёй, зарядиться энергией и подготовиться к активной рабочей неделе. Редакция собрала идеи, которые помогут в этом деле.
**Военно-полевая кухня (0+)**
В День Победы центральная площадь Владивостока превратится в гастрономический городок, где история оживает через вкус.
Кафе и рестораны Владивостока представят блюда, вдохновлённые полевой кухней и рецептами военных лет. В течение дня здесь будут работать гастрономические точки от городских проектов: «Омлет Станция», «ЕДА И ТОЧКА», «Акватория», «Сёстры Ким», «ТОКИО», «Русский Самовар».
Гости смогут попробовать блюда, знакомые по страницам истории: макароны по-флотски, фронтовые бутерброды, солдатскую кашу, наваристые супы и ароматный травяной чай. Простые, но такие тёплые и значимые вкусы помогут прочувствовать дух времени и атмосферу праздника.
Гастрономический городок станет местом, где можно не только вкусно поесть, но и провести время с близкими, почувствовать единство и вспомнить важные страницы истории в особенной атмосфере.
**Где:** Центральная площадь.
**Когда:** 9 мая в 10.00.
**Выставка-продажа котят и щенков (0+)**
Это мероприятие для тех, кто любит кошек, собачек, интересуется особенностями разных пород и давно мечтает завести котёнка или щенка. На выставке будут представлены популярные, редкие и эксклюзивные породы котят и щенков.
**Где:** «Море» (ул. Некрасовская, 49А).
**Когда:** 9 и 10 мая в 10.00.
**Парад Победы и городской праздник (0+)**
В 10.00 по улице Светланской прошагает парад войск. В этот раз парад пройдёт без военной техники. Сразу после него, с 12.00 до 22.00, на центральной площади развернётся масштабный городской праздник «От моря до моря — единая воля» (12+), который включит дневной и вечерний блоки и закончится фейерверком.
В сквере имени Суханова в 11.00 стартует спортивная акция «Рекорд Победы» (16+) — всем желающим предложат выполнить 29 585 отжиманий по числу дней, минувших с 9 мая 1945 года.
На Корабельной набережной с 11.15 начнётся концерт «О героях былых времён» (12+), в Адмиральском сквере в 11.00 — «Солдатская каша» (6+), а в Театральном сквере в 14.00 — «Приморские струны» (12+).
Островные и отдалённые территории не останутся в стороне: 9 мая в 11.00 концертные программы «Музыка Победы» пройдут на Русском и Попова. А уже после основного празднования, 22 июня в 11.00, акция «Свеча памяти» (6+) напомнит о Дне памяти и скорби.
Параллельно в торговых центрах и на открытых площадках города до самого Дня Победы продолжаются благотворительные акции «Красная гвоздика» (0+) и «Георгиевская лента» (0+).
**Бессмертный полк (0+)**
Шествие состоится сразу после прохождения парада войсковых подразделений по традиционному маршруту — от здания «Серая лошадь» (улица Алеутская, 19а) по улице Светланской, затем по набережной Цесаревича до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Построение колонны начнётся в 9.00 у остановки «Серая лошадь». Присоединиться могут все желающие — предварительная регистрация не требуется.
Чтобы почтить память родных и близких, внесших вклад в Победу, достаточно принести их фотографию. Рекомендуемый формат — А3, но подойдёт и любой другой размер. Для защиты от непогоды портрет лучше заламинировать.
**Где:** улица Алеутская, 19а.
**Когда:** 9 мая с 9.00.
**Праздничная программа «День Победы» (0+) в НЦ «Россия»**
В НЦ «Россия» 9 мая пройдёт серия мероприятий ко Дню Победы: гастрономические мастер-классы по военно-полевой кухне, лекция и творческий мастер-класс.
Гости познакомятся с блюдами, которые готовили в годы Великой Отечественной войны, узнают об особенностях полевой кухни и попробуют простые, но значимые рецепты того времени.
Через лекцию посетители смогут узнать, как Владивосток встречал День Победы в мае 1945 года, а на творческом мастер-классе — создать памятную открытку к 9 мая.
**Расписание мастер-классов:**
— 11.30−12.10 — макаловка с картофелем и тушенкой. Готовит бренд-шеф и основатель сети кафе «Омлет Станция» Азамат Мухамедов.
— 12.20−13.00 — полевая картофельная похлебка с курицей и грибами. Готовят: шеф-повара Владимир Кожевин и Санджар Рахимов и бренд-шеф и основатель сети кафе «Омлет Станция» Азамат Мухамедов.
— 13.10−13.50 — перловая каша с грудинкой и кедровыми орехами. Готовит шеф-повар паназиатского ресторана ZUMA Роман Котовский.
— 14.10−14.50 — солдатские гречневые ежики. Готовят: бренд-шеф Петр Биркин и шеф-повар Андрей Кузлякин ресторана «Улисс Азия».
— 15.00−15.40 — солдатская гречневая каша. Готовит бренд-шеф панорамного ресторана «Акватория» Максим Можаровский.
— 16.00−16.40 — щи солдатские с макаловкой. Готовит шеф-повар ресторана «Винотерра» Максим Прокопьев.
— 17.00−17.40 — каша перловая с тушеной говядиной. Готовит шеф-повар ресторана «Кантина» Егор Ерош.
**Расписание лекции и мастер-класса:**
— 13.00−13.45 — лекция «Как Владивосток встречал День Победы. Май 1945 года». Лектор — экскурсовод НЦ «Россия» в Приморском крае Светлана Андрианова.
— 14.00−14.45 — творческий мастер-класс по открытке «9 мая». Организатор — менеджер НЦ НЦ «Россия» в Приморском крае Дарья Вакула.
Это возможность прикоснуться к истории через вкус, знания и личное участие, почувствовать атмосферу военных лет и по-новому взглянуть на события прошлого.
**Где:** Национальный центр «Россия» (ул. Батарейная, 4).
**Когда:** 9 мая с 11.00.
**Творческий пикник «Пишем и слушаем море» (0+)**
С 2 мая по 10 октября каждую субботу в рамках краевого проекта «Бодрая суббота» Приморский краевой художественный колледж будет проводить творческие пикники «Пишем и слушаем море» на набережной Спортивной гавани г. Владивостока.
Материалы участникам мероприятия будут предоставлены.
**Где:** набережная Спортивной гавани.
**Когда:** 9 мая в 12.00.
**Тематическая экскурсия «Свидетели Великой Победы» (12+)**
Исторический парк «Россия — Моя История» представил мультимедийную выставку «Свидетели Великой Победы».
Выставка объединила уникальные артефакты из крупных музеев страны, таких как Центральный музей вооружённых сил, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центральный военно-морской музей, Государственный музей обороны Москвы и Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». На экспозиции представлены цифровые предметы военного времени, необычные средства ведения войны и другие мультимедийные экспонаты.
**Где:** Россия — Моя История (ул. Аксаковская, 12).
**Когда:** 9 мая в 13.00.
**Стоимость:** 250 рублей.
**Мастер-класс «Удивительная открытка» (6+)**
Дом-музей чиновника Суханова проведёт мастер-класс «Удивительная открытка».
Создание собственного блокнота — проект, который позволит воплотить самые смелые идеи в жизнь. От выбора материалов до финальной отделки — каждый этап наполнен простором для экспериментов и самовыражения. А в преддверии Дня Победы можно добавить военную тематику.
**Где:** Дом-музей семьи Сухановых (ул. Суханова, 9).
**Когда:** 9 мая в 15.00.
**Стоимость:** 500 рублей.
**Эстрадная концертная программа «И снова Победный Май» (6+)**
В программе:
В. Пашута — «Месяц май», А. Журбин — «Тучи в голубом», Н. Богословский — «Любимый город», «Темная ночь», М. Блантер — «Катюша», Б. Мокроусов — «Песенка фронтового шофёра», А. Новиков — «Смуглянка», В. Кубышко — «Пропавшим без вести», Е. Мартынов — «Баллада о матери», Е. Птичкин — «Эхо любви», «Песня женщины» из к/ф «Особо важное задание». М. Табачников — «У Черного моря», В. Баснер — «Махнем не глядя», А. Пахмутова — «Усталая подлодка», Юта — «Быть выше», «Любимый мой», В. Соловьёв-Седой — «Матросские ночи», И. Лученок — «Майский вальс», Д. Тухманов — «День Победы», А. Пахмутова — «Поклонимся великим тем годам».
**Где:** Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15).
**Когда:** 9 мая в 18.00.
**Стоимость:** 600 рублей.
**Спектакль «Мамочки» (18+)**
Пьеса «Мамочки» — это гимн величайшей силе на свете: материнской любви. Героини разных лет и с разной судьбой объединены одним — поиском сыновей. Каждый день они пытаются разгадать тайну: где же их ненаглядные мальчики? А те — совсем рядом. Они ждут этой встречи, затаив дыхание. И она обязательно случится, потому что ничто во вселенной не способно разорвать эту связь — связь матери и ребёнка.
**Где:** Театр Молодёжи (ул. Светланская, 15А).
**Когда:** 9 мая в 18:30.
**Стоимость:** от 500 до 1000 рублей.
**Праздничная программа «День Победы» (0+)**
**10 мая (воскресенье):**
— 8:30 — Божественная литургия, затем крестный ход.
— 11:00 — начало праздника на территории храма.
В программе:
— Полевая кухня
— Мастер-классы для детей и взрослых (роспись деревянных изделий, изготовление Георгиевской ленточки, раскраски и прочее)
— Народные песни
— Общая праздничная фотография.
Можно прийти с портретами своих родных — участников войны. Прозвучит песня «День Победы».
**Где:** Покровский кафедральный собор (пр-т Океанский, 44).
**Когда:** 10 мая в 11:00.
**Детская музыкальная программа «Стояли как солдаты, города-герои» (6+)**
В программе:
А. Бабаджанян — «Лучший город земли», Я. Френкель — «Ну что тебе сказать про Сахалин», В. Соловьёв-Седой — «Песня о Ленинграде», Д. Тухманов — «Я, ты, он, она — вместе целая страна», А. Макаренко — «Владивосток», М. Табачников — «У Черного моря», А. Беляев — «Матросский танец “Яблочко”».
**Где:** Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15).
**Когда:** 10 мая в 12:00.
**Стоимость:** 600 рублей.
Артэтаж: майская встреча коллекционеров грампластинок (6+)
Центр современного искусства «Артэтаж» и Владивостокский городской клуб филофонистов «Меломан» приглашают в воскресенье, 10 мая, на большую майскую встречу коллекционеров грампластинок.
В программе: музыка, виниловый своп и ярмарка пластинок.
Приходи встретиться с единомышленниками, приобрести новые экземпляры для своей коллекции, а также получить бесплатные консультации меломанов и коллекционеров Владивостока по всем тематическим вопросам.
Где: Артэтаж (ул. Адмирала Фокина, 25).
Когда: 10 мая в 13.00.
Цикл лекций «Комикс: от средневекового алтаря до графического романа» (16+)
Комикс давно перестал быть просто «картинками для детей». Сегодня это полноценный, сложный и динамично развивающийся жанр, объединяющий изобразительное искусство, литературу и кинематографический монтаж. У него есть своя история, эстетика, приемы работы со временем и пространством и свои философские вопросы.
При этом корни комикса уходят в классическое искусство: задолго до появления супергероев визуальные нарративы существовали в средневековой живописи. Современный комикс берет лучшее из этой традиции, переосмысляет ее и создает нечто новое.
10 мая пройдет лекция 4: Персонаж как основа истории.
Четвертая лекция разбирает дизайн персонажа как визуальную психологию. О том, почему треугольный силуэт читается как сила, а прямоугольный — как порядок. Как цвет передает эмоцию: от агрессивного красного Халка до мистического фиолетового Джокера. Эволюция костюмов супергероев от Золотого века до современности: от ярких униформ до тактической брони и психологической трансформации через дизайн. Отдельное внимание будет уделено созданию убедительного антагониста и визуализации травматического опыта.
Где: Центр современного искусства Заря (пр-т 100-летия Владивостока, 155).
Когда: 10 мая в 13.00.
Финал Приморской Юниор-Лиги КВН (0+)
10 мая в Приморской краевой филармонии состоится финал Приморской юниор-лиги КВН.
Лучшие школьные команды края встретятся на профессиональной сцене, чтобы побороться за звание чемпиона Приморского края.
В финале встретятся команды, прошедшие отбор в течение сезона:
«Микроорганизмы» (г. Владивосток, Губернаторский лицей)
«Дебош» (с. Барано-Оренбургское, МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ»)
«Шпона» (п. Новый, МБОУ СОШ № 6)
«Фикусы» (с. Черниговка, МБОУ СОШ № 3)
«Адреналин_kids» (г. Арсеньев, МОБУ ДО «Центр внешкольной работы»).
Участников и зрителей ждёт живая, динамичная игра и искренний юмор. Формат КВН остаётся неизменным: импровизация, командный дух и диалог со зрителем.
Количество мест в зале ограничено.
Где: Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15).
Когда: 10 мая в 17.00.
Благотворительный баскетбольный шоу-матч «Битва Лиг» (6+)
10 мая в КСК «Фетисов Арена» состоится спортивное событие — благотворительный шоу-матч «Битва Лиг».
Впервые в истории одна из крупнейших площадок Владивостока примет баскетбольный матч. На паркете встретятся приморское «Динамо» и БК «Московский» — представители двух разных баскетбольных систем, профессиональной и любительской.
Зрителей ждёт не только яркое противостояние Москвы и Владивостока, но и насыщенная программа дня: конкурсы, интерактивные зоны, автограф-сессия с игроками, праздничная атмосфера большого спортивного шоу.
Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд «Родное Приморье».
Где: Фетисов Арена (ул. Маковского, 284).
Когда: 10 мая в 17.00.
Стоимость: от 100 до 5000 рублей.
Концерт «Волшебный вечер с героями Хаяо Миядзаки» (6+)
11 мая в церкви Святого Павла ансамбль «Отаку Бэнд» и певица Татьяна Макарчук исполнят музыку из любимых аниме Хаяо Миядзаки.
Это настоящий «концерт мечты» для всех поклонников студии «Гибли».
Хаяо Миядзаки называют «японским Диснеем». Его мультфильмы со смыслом и невероятно красивой графикой покорили весь мир. Они нравятся и детям, и взрослым, пересматриваются по много раз, и каждый раз приносят новые эмоции и открытия. Огромную роль в магии его работ играет музыка, написанная выдающимся композитором Дзё Хисаиси.
Ансамбль «Отаку Бэнд» подготовил программу, включающую самые завораживающие мелодии из миров Миядзаки. В исполнении струнных, флейты, рояля и ударных инструментов прозвучат саундтреки из таких шедевров, как «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Унесённые призраками», «Рыбка Поньо на утёсе», «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо» и «Небесный замок Лапута».
Особым украшением вечера станет приглашённая солистка Татьяна Макарчук. Атмосферу волшебства дополнят мерцание свечей, лесной дух Тоторо и красочный видеоарт на куполе собора.
Где: Церковь Святого Павла (ул. Пушкинская, 14).
Когда: 11 мая в 20.00.
Стоимость: от 1100 до 3000 рублей.