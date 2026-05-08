Госавтоинспекция и волонтёры провели акцию «Георгиевская ленточка» в Хабаровском крае

Сотрудники Госавтоинспекции Вяземского района присоединилась ко Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции Вяземского района вместе с членом общественного совета Татьяной Семёновой и волонтёрами присоединились ко Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». На федеральной трассе участникам дорожного движения вручали георгиевские ленты и тематические памятки по безопасности движения, сообщает полиция Вяземского района. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Во время мероприятия волонтёры и представитель общественного совета рассказывали водителям об истории георгиевской ленты как символа Победы. Гражданам напоминали, что правильно носить ленту на левой стороне груди, рядом с сердцем, — это знак уважения к ветеранам и тем, кто отдал жизнь за Родину.

Инспекторы Госавтоинспекции в рамках акции дополнительно напомнили водителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения. По их словам, внимательность и дисциплинированность на дороге напрямую влияют на безопасность всех участников движения.

