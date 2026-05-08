Учителя могут не участвовать в проведении ЕГЭ только по уважительной причине

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Учителя имеют право отказаться от участия в проведении Государственной итоговой аттестации — ЕГЭ и ОГЭ — только по уважительным причинам, среди них проблемы со здоровьем или смерть близкого родственника. Это следует из рекомендаций Минпросвещения, Рособрнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки РФ, которые есть в распоряжении ТАСС.