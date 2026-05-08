Учителя могут не участвовать в проведении ЕГЭ только по уважительной причине

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Учителя имеют право отказаться от участия в проведении Государственной итоговой аттестации — ЕГЭ и ОГЭ — только по уважительным причинам, среди них проблемы со здоровьем или смерть близкого родственника. Это следует из рекомендаций Минпросвещения, Рособрнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки РФ, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Педагогические работники образовательных организаций вправе отказаться от участия в проведении ГИА при наличии уважительных причин», — говорится в документе.
Среди таких причин — состояние здоровья, подтвержденное медицинскими документами, достижение возраста 65 лет, уход за ребенком-инвалидом, уход за больным родственником, наличие у женщины детей до 3 лет, смерть близкого родственника, уточняется в рекомендациях.