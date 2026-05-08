Россияне теряют деньги на кассе из-за уловки магазинов

Почему QR-оплаты не дают кешбэка?
Эксперты в сфере финансовой грамотности объясняют это тем, что платежи через QR-код по своей природе являются прямым переводом денежных средств со счёта покупателя на счёт продавца. Это не классическая операция по карте.
Экономия для торговых предприятий
Одним из ключевых преимуществ QR-оплат для магазинов является значительная экономия на комиссионных сборах. При обычной транзакции по карте магазин платит банку комиссию в размере от 1,5% до 2,5%. Часть этой комиссии банк возвращает клиенту в виде кешбэка.
При оплате по QR-коду комиссия для магазина значительно ниже — всего от 0,4% до 0,7%. Это означает, что суммы, выделяемые банком на бонусные программы, часто не покрывают этих затрат. В результате начисление стандартных кешбэков и бонусов для покупателя становится невозможным.
Последствия для клиентов
Для клиентов это означает, что при оплате по QR-коду они лишены возможности получить привычные бенефиты, такие как кешбэк от Сбербанка или других крупных финансовых игроков. Особенно уязвимы покупатели, использующие категории с повышенным кешбэком, например, «супермаркет» или «кафе».
При оплате через QR-код эти категории считаются простыми переводами и не попадают под бонусные условия. Это снижает выгоду и теряет смысл специальных предложений.
Кроме того, такие транзакции зачастую не отражаются в аналитике расходов, доступной через банковские сервисы. Это усложняет ведение бюджета и контроль за тратами.
Вывод
Для клиентов, привыкших к кешбэкам и бонусам, использование QR-кодов через СБП приравнивается к обычной безвозвратной оплате без каких-либо дополнительных преимуществ. Эксперты предупреждают, что это может стать проблемой для тех, кто ценит дополнительные выгоды от своих покупок.