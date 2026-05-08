Маркетплейсы сообщили о росте спроса россиян на товары с футболистом Сафоновым

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Спрос россиян на атрибутику с российским футболистом, вратарем французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым вырос в период полуфинала Лиги чемпионов на Wildberries и Ozon. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службах маркетплейсов.
Так, на Wildberries во время полуфинального этапа оборот товаров с Сафоновым вырос в 2,5 раза относительно четвертьфинала турнира. «Полуфинал (Лиги чемпионов — прим. ТАСС) явно повысил спрос на товары — оборот по сравнению с четвертьфиналом вырос на 154%», — рассказали в РВБ.
По данным Ozon, интерес к мерчу с футболистом заметно вырос на фоне решающих матчей Лиги. В период ½ финала продажи футболок и спортивной формы с фамилией Сафонова на маркетплейсе были в 1,6 раза выше, чем в предыдущем месяце, и в 1,3 раза выше, чем во время матчей ¼ финала.
В то же время, в объединенной компании Wildberries и Russ отметили, что прямой корреляции продаж с календарем игр Лиги чемпионов не наблюдается. Например, в прошлом году резкий рост продаж наблюдался в июле, когда оборот вырос почти в 6 раз по сравнению с июнем. В августе спрос продолжил расти — на 80% по сравнению с июлем. Но в сентябре, когда проходил первый тур Лиги чемпионов, спрос снизился на треть по сравнению с августом. В апреле, когда проходили игры четвертьфинала, продажи выросли на 46% по сравнению с мартом, но при этом не достигли уровня февраля.
«Абсолютный пик продаж пришелся на декабрь прошлого года, возможно, товары покупали в подарок фанатам Матвея Сафонова», — рассказали в компании.
Ранее ТАСС сообщал, что Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов.