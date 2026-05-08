Новые подробности в деле с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии: на что замахнулся Киев

Напомним, украинский государственный «Ощадбанк» заявил, что его инкассаторы, задержанные ранее в Венгрии, перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Как сообщили в банке, служба безопасности якобы отследила GPS-маячки инкассаторских машин, которые находятся в центре Будапешта, около здания одной из силовых структур Венгрии. Саму структуру в банке так и не указали.