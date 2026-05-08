Новые подробности в деле с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии: на что замахнулся Киев

Киев хочет требовать от Венгрии компенсации за нападение на инкассаторов.

Источник: Комсомольская правда

Киев потребует компенсации за задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Он подчеркнул, что страна не считает историю исчерпанной.

«Мы продолжим прилагать усилия и способствовать проведению объективного расследования всех обстоятельств этих событий и адекватной компенсации за нанесенный физический и моральный ущерб имуществу и работникам банка», — передает слова Пышного издание «Европейская правда».

Как уточнил глава НБУ, специалисты банка займутся вопросами возмещения ущерба и снятия ограничений в отношении Украины на территории ЕС. Нацбанк в свою очередь свяжется с Еврокомиссией и Европейским Центробанком.

6 марта в Национальном налоговом и таможенном управлении Венгрии сообщили, что в республике задержали семерых граждан Украины, включая отставного генерала СБУ. Они перевозили на двух инкассаторских машинах миллионы долларов и евро, а также золотые слитки.

Напомним, украинский государственный «Ощадбанк» заявил, что его инкассаторы, задержанные ранее в Венгрии, перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Как сообщили в банке, служба безопасности якобы отследила GPS-маячки инкассаторских машин, которые находятся в центре Будапешта, около здания одной из силовых структур Венгрии. Саму структуру в банке так и не указали.

