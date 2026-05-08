Хабаровчанам объяснили, как пройти в «Бессмертном полку» и что нельзя брать

В этом году Хабаровск возвращает «Бессмертный полк» на улицы — решение о привычном, пешем формате шествия поддержал губернатор края Дмитрий Демешин. Но вместе с возвращением традиции организаторы ввели и особые правила безопасности, о которых лучше узнать заранее, чтобы не застрять на досмотре и не испортить себе праздник, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сбор участников стартует 9 мая в 9:30 у входа в парк «Динамо» со стороны улицы Карла Маркса — хабаровчане знают это место как «два льва». После военного парада колонна двинется по Муравьёва-Амурского до площади Славы. Встроиться в поток с соседней улицы не получится: попасть в колонну можно будет только через заранее обозначенные точки, оборудованные рамками металлодетекторов. Организаторы просят приходить без лишних вещей и с запасом по времени, иначе досмотр рискует затянуться.
Отдельный разговор — портреты. Стеклянные рамки и деревянные древки на шествие лучше не нести, их просто не пропустят. В плотной толпе такие конструкции могут стать опасными, поэтому организаторы советуют заранее подумать о лёгком и безопасном оформлении снимка. Под полный запрет попадают любые стеклянные предметы, жидкости, колющие и режущие вещи, баллончики с распылителями, велосипеды, самокаты и прочие средства мобильности. Домашних питомцев тоже придётся оставить дома, как и любые попытки участвовать в акции навеселе — пьяных развернут сразу.
На маршруте за комфорт участников отвечают волонтёры и медики, они же помогут сориентироваться. Воду обещают раздавать прямо по ходу движения, так что тащить с собой бутылки нет смысла. В местах формирования колонны установят туалеты. О чём стоит помнить заранее — связь и интернет в центре города могут работать с перебоями, это часть мер безопасности, поэтому лучше держаться поближе к родным и не рассчитывать на то, что получится созвониться в толпе.
После того как колонна пройдёт, организаторы не бросят людей посреди центра. Улицы начнут открывать для транспорта сразу после снятия ограничений, а у временных посадочных площадок будут ждать автобусы. Основные точки — на улице Ленина и Калинина. От «Гостиницы “Амур” в сторону от реки пойдут маршруты № 8, 10 и 23, от “Гидрометцентра” — № 1С, 33 и 56. Тем, кому нужно к Амуру, — на маршруты № 1 Л и 29К с той же гостиницы. Ещё одна временная посадка будет работать у “Детского мира” на Калинина, там встанут маршруты № 34, 71 и 73. Актуальная информация о движении будет доступна у диспетчера по телефону 45−00−56.
Отдельно в администрации напомнили, что 9 мая над городом полностью закрыто воздушное пространство для любых гражданских беспилотников — такое решение действует в Хабаровске уже не первый год.