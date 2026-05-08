Хабаровчанам объяснили, как пройти в «Бессмертном полку» и что нельзя брать

После того как колонна пройдёт, организаторы не бросят людей посреди центра. Улицы начнут открывать для транспорта сразу после снятия ограничений, а у временных посадочных площадок будут ждать автобусы. Основные точки — на улице Ленина и Калинина. От «Гостиницы “Амур” в сторону от реки пойдут маршруты № 8, 10 и 23, от “Гидрометцентра” — № 1С, 33 и 56. Тем, кому нужно к Амуру, — на маршруты № 1 Л и 29К с той же гостиницы. Ещё одна временная посадка будет работать у “Детского мира” на Калинина, там встанут маршруты № 34, 71 и 73. Актуальная информация о движении будет доступна у диспетчера по телефону 45−00−56.